КЗК обвини седем фирми, съгласували цени и оферти по обществени поръчки

Комисията за защита на конкуренцията обвини общо седем фирми в участие в картелни схеми при обществени поръчки за болнична храна и доставка на машини и оборудване за добивната и строителната индустрия. Разследванията са в рамките на две отделни производства, като по тях са извършени внезапни проверки в офисите на дружествата със съдебно разрешение и със съдействието на специализирани полицейски сили на МВР.

От антимонополния орган посочват, че се разследват съмнения за манипулиране на обществени поръчки - практика, определяна като една от най-тежките форми на картелни споразумения. Според КЗК подобни действия водят до източване на значителен публичен ресурс чрез координиране на пазарното поведение между конкуренти, включително чрез фиксиране на цени, разпределяне на пазари и нагласяване на търгове.

Сигнал от депутат

Първото производство е образувано по сигнал на депутата от "Продължаваме промяната" Васил Пандов и засяга пазара на храни за лечебни заведения в София. Според събраните до момента данни три дружества, участвали в обществени поръчки, са обменяли чувствителна търговска информация чрез външен консултант.

Второто разследване е свързано с обществени поръчки за доставка на машини и оборудване за добива и строителството. По данни на КЗК три компании са координирали действията си при участие в търговете, включително чрез предварително съгласуване на ценови и търговски условия.

От Комисията уточняват, че по това производство е постъпило и искане за намаляване или освобождаване от санкция по т.нар. leniency програма - механизъм за разкриване на тайни картели, който се използва и от Европейската комисия. Чрез него участници в картел могат да получат облекчение от санкции, ако съдействат на разследването и предоставят информация за схемата.

В следващите 30 дни дружествата, срещу които са повдигнати обвинения, могат да представят писмени възражения и да бъдат изслушани от КЗК. След това комисията ще излезе с окончателни решения.

При доказване на нарушенията санкциите могат да достигнат до 10% от оборота на компаниите за предходната финансова година. Сред възможните последствия е и ограничаване на правото им да участват в бъдещи обществени поръчки.