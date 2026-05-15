Първи данни за заплатите в евро: Колко достигна средното възнаграждение през 2026 година?

През първото тримесечие на 2026 г., първото след въвеждането на еврото у нас, средната месечна работна заплата в България e точно 1407 евро, като тя се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г. с 2,8 на сто. А спрямо първото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата нараства с 12,7 на сто. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

Икономически дейности с най-голямо увеличение на заплатите

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на тримесечна база, са: "Финансови и застрахователни дейности“ - с 9,7 на сто, "Селско, горско и рибно стопанство“ - с 8,4 на сто, и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 8,2 на сто.

На годишна база най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 21,1 на сто, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 19,1 на сто, и „Други дейности“ - с 18,9 на сто.

През първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 15,3 на сто, докато в частния сектор увеличението е по-малко- с 11,8 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата беше 2678 лв. (1369,24 евро).

А през първото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата възлизаше на 2443 лв. (1249,09 евро).