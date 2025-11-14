Каква ще е първата задача на особения управител: Отговаря Милен Керемедчиев

Когато САЩ или по-точно ОФАК даде лиценз на Румен Спецов това не означава, че агенцията смята, че той ще се справи като особен управител на рафинерията. Лицензът ще му бъде даден, защото той отговаря на условията да няма контакти или икономически и политически връзки с Русия и руски проксита. Това заяви в интервю за БНТ бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

"Първата му задача ще е финансовото осветляване на потоците, които влизат и излизат от "Лукойл". Изискването на ОФАК е да има много прозрачна схема на доставка на суров петрол, на контрагентите, които ще го доставят и клиентите на "Лукойл" да не са свързани с възможността парите да отиват в Русия и да финансират войната. Спецов ще трябва да открие специална сметка, с която ще може да се разпорежда само той, откъдето ще минават всички финанси на "Лукойл". По-скоро би се справил с тази задача", добави той.

Спецов ще трябва да се погрижи и "рафинерията да продължи да работи и да има оперативна дейност". "До момента рафинерията в Бургас е била част от верига, собственост на "Литаско" в Швейцария. Тя се е занимавала с покупката на суров петрол. Тоест, нашата рафинерия е получавала този петрол, преработвала го е и препращала към други контрагенти, но финансовите операции са се извършвали в България. Спецов има пълното право да наеме фирма, която да се занимае с оперативната дейност на "Лукойл". Това е и основната задача", обясни Керемедчиев, като добави, че професионалните квалификации на Спецов не доказват, че би се справил сам с това.

По думите му, правата на Спецов не са безконтролни. "Това е само на хартия и само в България", подчерта Керемедчиев. Целта на управляващите е продажба на рафинерията, отбеляза още той.