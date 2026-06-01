Инцидент в центъра на София: Момче с тротинетка блъсна жена на трамвайните релси

01 юни 2026, 15:08 часа 661 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Момче с тротинетка блъсна жена в центъра на София. Инцидентът се разиграл на трамвайните релси на ул/ "Граф Игнатиев". За кратко трамваите, преминаващи оттам, са били спрени в двете посоки.

На място е пристигнала патрулка, а малко след това и линейка, която е транспортирала жената, за да ѝ бъде оказана необходимата медицинска помощ.

Движението на трамваите в двете посоки е възобновено веднага след отпътуването на линейката, съобщи БГНЕС.

Виолета Иванова Редактор
