Разпознавате ли я? Нети се върна в детството и предизвика възторг (СНИМКА)

Всяка снимка на Нети Добрева предизвикава възхищение, но когато покаже на последователите си ретро кадър отпреди години, няма как да реакциите да не са бурни. Такива са и емоциите на нейните последователи в социалните мрежи, където актрисата и певица отбеляза Деня на детето с непоказвана своя снимка като тийнейджърка. А посланието ѝ в описанието към публикацияра стана повод за много коментари.

"Аз съм с очила и пее в хора."

Кой се сеща тази реплика от кой български детски филм е? Аз бях момичешки вариант на този герой-притеснителна, странна аутсайдерка.

Днес е 1 юни – Денят на детето. Ден на онези малки хора, които още не знаят, че различността им някой ден може да се превърне в сила. Ден и за всички нас, защото всеки възрастен е бил дете, а някои така и не са престанали да бъдат.", написи Нети във Facebook.

Разбира се, някои от почитателите ѝ отговориха, като написаха името на филма - "Васко да Гама от село Рупча", за който Нети пита.

Други пък честитиха празника на Нети , изпращайки поздрави на любимата си актриса.

