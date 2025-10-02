Километрични опашки за бензин в Русия: Кризата идва към Москва (ВИДЕО)

Кризата с липсата на бензин в Русия постепенно почва да се усеща все по-болезнено. Видеокадри от магистрала М-12 (Москва - Казан) показват мащабите на проблема. Там опашките пред бензиностанциите вече достигат по километър-два. А информационни платформи в Татарстан - както местни медии, така и канали в Телеграм, непрекъснато публикуват данни за влошаваща се ситуация.

The fuel situation in Russia is worsening. Hundreds of cars are stuck on the M-12 Moscow–Kazan highway. Queues at gas stations stretch up to 150 km, with fuel remaining only at a few stations. Media in Tatarstan are already reporting a "local collapse." "SMO" is going according… pic.twitter.com/WDcgYoVXHI — WarTranslated (@wartranslated) October 1, 2025

Според РБК, наличният капацитет за производство на бензин и дизелово гориво в Русия се е свил с 6% през август и с още 18% през септември. Приблизително 70% от прекъсванията на работата в руските рафинерии се дължат на атаки от украински дронове. Към 28 септември 38% от капацитета за първично рафиниране на петрол в цяла Русия, или 338 000 тона на ден, е бил извън строя - това са данни от агенцията за количествена информация Siala. Наличният капацитет за рафиниране е 555 000 тона дневно.

Решаването на проблема може да отнеме много време, тъй като значителна част от планираната поддръжка на рафинериите е била отложена, за да се компенсира загубеният капацитет. Заради липсата на поддръжка расте рискът от аварии.

И още проблеми

Недостигът на бензин заради украинските атаки с дронове срещу руските петролни рафинерии не е единственият проблем за Русия, коментира военният експерт Павло Нарожни, основател на благотворителната организация "Реактивна поща". "От чисто икономическа гледна точка, когато атакуваме вражески рафинерии, Русия изпитва недостиг на петролни продукти. Това включва бензин, дизел, керосин... И вместо готови продукти, те започват да изнасят суров петрол (въпреки че, за съжаление, много страни все още го купуват). Но Русия не печели пари от рафинирането на петрол. Бюджетът губи пари", обясни той в интервю за УНИАН.

Освен това експертът подчерта, че Русия в момента събира реколта и заради това има огромно търсене на дизелово гориво за комбайни и камиони, както и за доставка на реколтата до пристанищата. "Дизеловите локомотиви, а след това и корабите, също използват гориво и те също трябва да го купуват отнякъде. Ударите ни го правят много по-скъпо за Русия", продължи той.

Нарожни отбеляза, че ударите по руски петролни рафинерии струват на Украйна "стотинки", тъй като са необходими "дузина или две дронове", за да бъде поразена някоя рафинерия. "А за руската икономика това е огромен удар, който трябва да бъде компенсиран по някакъв начин. Просто казано, тези пари трябва да бъдат взети от някого. Да се ​​надяваме, че скоро ще вземат тези пари от армията", заяви военният експерт.

