Войната в Украйна:

Санкциите срещу Русия застигнаха и ЦСКА - голям удар за "армейците" в Европа

14 юли 2026, 19:24 часа 431 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж: SportLive.bg
Санкциите срещу Русия застигнаха и ЦСКА - голям удар за "армейците" в Европа

Българският футболен гранд ЦСКА бе косвено засегнат от санкциите срещу руската инвазия в Украйна, след като националите на Беларус Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг не получиха визи от британските влази за предстоящото пътуване на отбора до Северна Ирландия. "Червените" гостуват на местния Дери Сити в реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа и на този етап изглежда, че няма да могат да разчитат на двама от основните си футболисти.

Лапоухов и Ебонг останаха без визи за реванша срещу Дери Сити в Лига Европа

"ЦСКА информира, че към този момент нашите футболисти и национали на Беларус - Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, все още не са получили от британските власти необходимите визи за предстоящото пътуване до Северна Ирландия", написаха от ЦСКА в официалната си Фейсбук страница.

Още: Ето как Левски и ЦСКА отново да са на върха: Национален селекционер разкри правилния път

Фьодор Лапоухов

"ЦСКА подаде всички необходими документи в установените срокове, но досега казусът остава неразрешен. Клубът алармира всички компетентни български институции, както и УЕФА, за създалата се ситуация. В случай, че двамата футболисти не получат своите визи навреме, те няма да могат да вземат участие в реванша срещу Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа на 16 юли", допълниха от стадион "Българска армия". 

От ЦСКА не уточняват причината за отказаните визи, но очевидно е свързано с националността на двамата футболисти. Както е известно, Беларус подкрепя Русия във войната в Украйна, заради което много страни, включително Великобритания, налага сериозни санкции към държавата, управлявана от Александър Лукашенко. ЦСКА победи Дери Сити в първия мач с 3:2, а Лапоухов бе титуляр, докато Ебонг бе извън групата.

Още: Левски, ЦСКА и Лудогорец не можеха да си го позволят: Голаджия от родния елит отива в Русия

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лига Европа ЦСКА Фьодор Лапухов Макс Ебонг
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес