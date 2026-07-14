Санкциите срещу Русия застигнаха и ЦСКА - голям удар за "армейците" в Европа

Българският футболен гранд ЦСКА бе косвено засегнат от санкциите срещу руската инвазия в Украйна, след като националите на Беларус Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг не получиха визи от британските влази за предстоящото пътуване на отбора до Северна Ирландия. "Червените" гостуват на местния Дери Сити в реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа и на този етап изглежда, че няма да могат да разчитат на двама от основните си футболисти.

Лапоухов и Ебонг останаха без визи за реванша срещу Дери Сити в Лига Европа

"ЦСКА информира, че към този момент нашите футболисти и национали на Беларус - Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, все още не са получили от британските власти необходимите визи за предстоящото пътуване до Северна Ирландия", написаха от ЦСКА в официалната си Фейсбук страница.

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"ЦСКА подаде всички необходими документи в установените срокове, но досега казусът остава неразрешен. Клубът алармира всички компетентни български институции, както и УЕФА, за създалата се ситуация. В случай, че двамата футболисти не получат своите визи навреме, те няма да могат да вземат участие в реванша срещу Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа на 16 юли", допълниха от стадион "Българска армия".

От ЦСКА не уточняват причината за отказаните визи, но очевидно е свързано с националността на двамата футболисти. Както е известно, Беларус подкрепя Русия във войната в Украйна, заради което много страни, включително Великобритания, налага сериозни санкции към държавата, управлявана от Александър Лукашенко. ЦСКА победи Дери Сити в първия мач с 3:2, а Лапоухов бе титуляр, докато Ебонг бе извън групата.

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