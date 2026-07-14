Църковен празник на 15 юли: Какво задължително се прави сутринта у дома

Утре, 15 юли, в православния календар е денят, в който църквата почита паметта на Св. мчци Кирик, Юлита и Свети равноапостолен княз Владимир. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 15 юли

Юлита (III – началото на IV век) е живяла в Ликаония, Икония, в Мала Азия. Родителите ѝ са били заможни християни. Те ѝ осигуряват добро образование и религиозно обучение. Юлита е била омъжена и имала син, Кирик. Семейното ѝ щастие е било краткотрайно, тъй като съпругът ѝ умрял рано. Единствената ѝ утеха бил нейният син.

Когато император Диоклециан заповядал унищожаването на хора, проповядващи вяра, различна от тази, покланяща се на идолите, Юлита и тригодишният ѝ син били принудени да бягат и да се крият. Те били заловени в Торсо през 305 г. Майката била подложена на жестоки мъчения.

Малкият Кирик непрекъснато искал да се види с майка си. Виковете му толкова разгневили градския управник, че той хвърлил момчето от голяма височина върху каменните стъпала. Кирик се търкулнал до подножието на стълбите, вече мъртъв. След много мъчения Юлита била обезглавена.

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Свети равноапостолен Владимир е роден около 958 г., той е незаконен син на киевския княз Святослав Игоревич и прислужницата Малуша. Баба му, княгиня Олга, вече е положила основите на християнството в Рус. През 70-те години на 19-ти век той става княз на Новгород, но след смъртта на брат си Ярополк заема киевския престол.

Владимир първоначално е бил езичник и доста жесток владетел. Той започва да възстановява езическите култове и дори построява пантеон на езически богове в Киев. Около 988 г. обаче е кръстен и донася християнството в Рус. Според легендата, той решава да се обърне към вярата, след като изслушва пратеници на различни религии и е особено впечатлен от православната литургия на Константинопол.

Той е кръстен в Херсонес (Корсун) в Крим. След това се жени за византийската принцеса Анна, сестра на императорите Василий II и Константин VIII. След 988 г. в река Днепър в Рус се извършва масово кръщение на жителите на Киев. Той починал на 15 юли 1015 г. в Берестово, близо до Киев. Мощите му се съхраняват в Киево-Печерската лавра.

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Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 15 юли

По знаците на деня предците ни са гадаели за времето в близко бъдеще, както и за реколтата. Нашите предци са имали много интересни знаци за този ден. Дъжд на 15 юли означава топла есен и богата реколта през август. Ако сутринта има много роса по тревата, ще има щедра реколта от зърно. Ако духа вятър на 15 юли, очаквайте променливо време следващата седмица. Ако има гръмотевична буря, очаква се влажен август.

Какво не бива да правите на 15 юли? Не трябва да преяждате или да пиете алкохол - това е ден за светли мисли и духовност. Не бива да пренебрегвате по-възрастните си или да обиждате роднините си - всички зли думи ще се върнат при теб. Забранено е да се работи на полето или в градината - хората вярвали, че земята „почива“.

Що се отнася до ограниченията, 15 юли не се препоръчва да се вземат важни промени в живота или да се вземат важни решения, тъй като тези начинания рискуват да се провалят. Не се препоръчват ремонти, нито големи покупки, тъй като закупените вещи няма да издържат дълго.

Според народните поверия е полезно да се пие светена вода на гладно и да се поръси с нея дома ви на сутринта на 15 юли – това ще го предпази от зли и недобри хора. Утре е добър ден и за вземане на важни решения, за освобождаване от лоши мисли или зависимости и за осъществяване на най-смелите ви желания.

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