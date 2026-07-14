Един ден - Тръмп се отказа от 20% такса за Ормузкия проток и измисли друго (ВИДЕО)

Само ден, след като обяви, че ще наложи 20% такса за преминаване през Ормузкия проток, американският президент Доналд Тръмп се отказа от намерението си. Вместо това той заяви, че ще се стреми към инвестиционни споразумения с държавите от Персийския залив.

„Петролът тече като никога досега, благодарение на невероятната сила на въоръжените сили на Съединените щати. Специални поздрави към министъра на войната Пийт Хегсет, председателя на Общото командване на въоръжените сили Дан Кейн и командващия Централното командване на Съединените щати адмирал Брад Купър. Благодарение на тях и на всички членове на най-мощната армия в света, с голяма преднина, Ормузкият проток е отворен за всички кораби, с изключение на иранските — и това се дължи на лъжливото, насилствено и злонамерено им ръководство, което ги води по пътя към пълно унищожение“, написа Тръмп в собствената си социална мрежа Truth Social.

„Следователно ще наложим пълна блокада, но само върху кораби, пътуващи към и от ирански пристанища, или превозващи каквото и да е, свързано с ирански товари. Въз основа на изключително продуктивни разговори с лидерите от Близкия изток реших да заменя 20-процентната такса за възстановяване на разходите на Съединените щати с търговски и инвестиционни споразумения, които различните държави от Персийския залив ще сключат със Съединените щати. Тези инвестиции ще бъдат огромни, но в същото време изключително полезни за тях и за тяхното бъдеще“, написа още той.

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Малко по-късно самият Тръмп разясни решението си пред журналисти в Овалния кабинет в Белия дом. „Обадиха ми се различни хора, различни държави — крале, емири и всички хора, които всички ние познаваме. Те казаха, че бихме искали да го направим по различен начин. Бихме искали да инвестираме в Съединените щати — милиарди и милиарди долари. И да продължим нашия рекордно висок ръст. И ми харесва това, всъщност, защото не мисля, че някой трябва да може да начислява такса за пролива“, обясни американският президент.

Trump on Strait of Hormuz fees:



I was called by different people, different countries — kings, emirs, and all of the people that we all know.



They said we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States — billions and billions of dollars. And continue… pic.twitter.com/MHFmQfhxVy — Clash Report (@clashreport) July 14, 2026

След публикацията цените на петролните фючърси ограничиха по-ранния си ръст, след като по-рано през деня бяха поскъпнали. Ескалацията на военните действия засили съмненията, че меморандумът за разбирателство, подписан миналия месец, ще доведе до трайно прекратяване на войната, която наруши световните доставки на енергийни ресурси и засили опасенията от повишаване на инфлацията в световен мащаб.

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Преди началото на войната приблизително една пета от световния трафик на петрол и природен газ преминаваше ежедневно през Ормузкия проток. Ако САЩ бяха наложили 20-процентната такса, тя би могла да генерира около 240 милиона долара приходи на ден. Агенцията на ООН по корабоплаването заяви, че се противопоставя на въвеждането на каквито и да било такси за протоци, използвани за международно корабоплаване, и подчерта, че няма правно основание за въвеждането на задължителни такси за преминаване през международни проливи.

Нови американски удари

Американските сили извършиха нови вълни от удари за трета поредна нощ, след като Техеран обяви, че е затворил Ормузкия проток. Това накара Тръмп в понеделник да възстанови блокадата срещу иранското корабоплаване и да предложи въвеждането на 20-процентната такса.

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Иран отвърна на ударите, като атакува американска военна база в Йордания с балистични ракети. Междувременно Бахрейн, където се намира база на Военноморските сили на САЩ, съобщи, че е отблъснал иранска въздушна атака. Йордания обяви, че е свалила четири балистични ракети, а в столицата на Бахрейн - Манама, са били чути експлозии.