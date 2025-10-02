Кремъл нареди да се купува бензин от Китай - украинските дронове разсипаха Русия

Руските власти са подготвили пакет от мерки за започване на внос на бензин от Китай и други азиатски страни като Южна Корея и Сингапур, за да компенсират недостига на гориво, обхванал страната след атаките с дронове на украинските сили срещу големи петролни рафинерии.

За целта е планирана отмяна на вносните мита върху горивото, влизащо през определени контролно-пропускателни пунктове в Далечния изток, посочва "Комерсант".

Три компании ще могат да доставят бензин от Азия: "Роснефт", АД ННК и държавната "Промсириемпорт". Така, ако тази мярка бъде приложена, петролът, внасян от Китай и преработван в сибирските рафинерии, ще може да бъде насочван от Сибир към Централна Русия в обем приблизително 150 000 тона месечно, за да покрие нуждите. При това в този случай ще се избегнат преките мита, които биха били дължими при директен внос от Китай - вместо това бензинът ще бъде транспортиран в останалата част на Русия под марката на въпросните три руски компании.

Още: Километрични опашки за бензин в Русия: Кризата идва към Москва (ВИДЕО)

Освен това правителството очаква да увеличи вноса на бензин от Беларус и да премахне забраната за използване на монометиланилин - добавка за повишаване на октановото число, която увеличава производството, в рафинериите. Поради високата си токсичност и рисковете от рак, той е забранен в повечето страни, но се използва в Русия до 2016 г.

Още: Заради острия недостиг на горива: Намалиха още квотата за автомобил в Крим (ВИДЕО)

И независимо от всички тези планирани мерки, "Комерсант" пише, че продължава да има риск от по-нататъшно влошаване на доставките на петролни продукти на вътрешния пазар - вестникът цитира писмо, изпратено до премиера Михаил Мишустин от вицепремиера Александър Новак.

Припомняме, че 38% от капацитета на руските рафинерии вече е спрял работа - нещо нечувано досега, като основната причина за това са украинските атаки с дронове срещу съоръженията. От началото на август украинците са успели да нанесат щети на над 20 големи рафинерии в Руската федерация. Рекорд: Заради украинските атаки почти 40% от капацитета на руските петролни рафинерии е спрял работа

По повод планирания внос на петрол от Китай телеграм каналът "Кримски вятър" пусна кратък разсипващ коментар - под снимка на гробище с убити в Украйна руски военни написа: "Те се сражаваха, за да има бензин от Китай". Това е най-кратката оценка на това, което диктаторът Путин получи като резултат от развързаната от него война срещу Украйна.

Още: Остра липса на бензин в Русия: В Крим въведоха квоти