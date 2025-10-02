"Не овладеем ли харченето, цените се вдигат и хората обедняват": Мартин Димитров с плашеща прогноза

От вчера има нови данни, които показват, че дефицитът е 5.2 млрд. лева (става въпрос за месечния отчет по консолидираната фискална програма). Това е сериозна сума. Приходите са повече, но въпросът е че разходите са колосални. Те гасят пожара с бензин. Прогнозата на фискалния съвет е, че до края на годината, ако бъдат продължени сегашните политики, дефицитът ще е 9 млрд. лв. В тези сметки са включени и парите, които очакваме да получим по плана за възстановяване и развитие. Това каза депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров в ефира на Нова телевизия относно прогнозата за замразяване на доходите и вдигане на данъците.

Съгласно данните за консолидираната фискална програма към август, приходите ни са в размер на 52,661,5 млрд. лева или с 13,3% повече на годишна база. Събрани са 43,122,1 млрд. лева данъци. Разходите обаче са 57,876,6 млрд. лева, което е 17,2% ръст - и признание, че растежът е заради пенсии, "разходи за персонал" (т.е. заплатите в държавната администрация и специално увеличенията в службите, МВР, отбраната), капиталови разходи и др.

ОЩЕ: Мартин Димитров: Обществена тайна е, че правителството готви вдигане на данъци и осигуровки

Да се спрат харчовете

"Може да се окаже, че 5% дефицит е добър сценарий, тъй като може да има и по-лош. В лошия сценарий може да влезем в процедура по свръхдефицит. Трябва да се вземат спешни мерки, за да не се стигне до повишаване на ДДС, данъци, а оттам до повишаване на цените на стоките и обедняване на хората. Но ти ако правиш такива големи дефицити, кой ще плати тези разходи?", коментира той.

Депутатът е притеснен, че няма яснота и конкретни проекти за какво ще се харчат тези 5 млрд. лв. И добави, че управляващите не могат да се оправдават с водната криза, защото за този проблем пари има.

Димитров каза, че сегашните управляващи са изтеглили около 17 млрд. лв. нови заеми. "В новата ни история никой не е теглил такива заеми", възмути се той.

ОЩЕ: Мартин Димитров: Или мерки веднага, или утре се повишават данъците (ВИДЕО)

Той не изключва да попаднем в румънския и гръцкия сценарии, което било обезпокоително, защото това означавало директно вдигане на цените и обедняване на хората. "Ако сегашната неразумна политика продължи и догодина, този сценарий ще е неизбежен", каза той.

"Всички извън кабинета, казват че има проблем с дефицита и публичните финанси, а кабинетът не е взел нито една мярка, за да овладее това. Ние трябва сами да си овладеем този проблем, а не да чакаме отвън да ни го решат", критикува депутатът.

ОЩЕ: Депутатите декларираха 31 млн. лв. в сметки, човек от ГЕРБ е на върха - с разлика пред Пеевски

Попитан да очакваме ли вдигане на данък сгради, Димитров отговори, че не е чувал конкретно за вдигане на този налог, но чува от правителството за повишаване на осигурителната тежест, което много го плаши, защото означава, че всеки работещ ще бъде обложен, а това може да доведе до увеличаване на сивата икономика. „Обсъжда се това да стане още от догодина“, информира той.