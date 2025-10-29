Евентуалните купувачи на "Лукойл Нефтохим": Кои са и какво знаем за тях?

В началото на седмицата руската компания "Лукойл" обяви на официалната страницата на компанията, че ще продаде международните си активи "поради въвеждането на ограничителни мерки срещу компанията и нейните дъщерни дружества от някои държави". От дружеството уточняват, че вече е започнало разглеждането на лицензии на потенциални купувачи. Със сигурност в "международните активи" попада и голямата българска петролна рафинерия "Лукойл Нефтохим Бургас".

Решено: "Лукойл" продава международните си активи

Кои са кандидатите?

Макар все още да няма официални оферти или поне разговори за сделка, няколко авторитетни западни и руски източници вече са споменавали конкретни имена като бъдещи собственици на рафинерията в Бургас. В началото на годината премиерът Росен Желязков съобщи по време на изслушване в Народното събрание, че седем потенциални купувачи проявяват интерес към придобиването на рафинерията "Лукойл Нефтохим" в Бургас. В началния етап желание за покупка са заявили 24 компании, но след последваща селекция броят им е намален.

В крайна сметка сред споменаваните кандидати останаха тези на големи регионални играчи като азербайджанската SOCAR, унгарската MOL, турската Cengiz Holding, както и казахстанската KazMunayGas. Днес Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество обяви пред Bulgaria ON AIR, че според слуховете в бранша фаворит е консорциум, включващ SOCAR и Cengiz Holding.

SOCAR

Азербайджанската държавна енергийна компания SOCAR е сред неизменно споменаваните, когато стане дума за продажба на рафинерията в Бургас. По-рано през годината министърът на енергетиката Жечо Станков на среща с посланика на Азербайджан у нас Н. Пр. д-р Хюсейн Хюсейнов и с представители на SOCAR. Те изрично заявиха интереса си към "разширяване на сътрудничеството с българската страна".

През август местната информационна агенция news.az написа, че SOCAR се очертава като фаворит за придобиване на рафинерията в Бургас, като посочи, че сделката се оценява на около 2 милиарда долара. Според медиата SOCAR отдавна се позиционира като врата на Европа към каспийския газ и петрол, като тръбопроводите вече променят енергийната карта на континента.

MOL

Интересът на унгарската енергийна компания MOL за покупка на рафинерията "Лукойл Нефтохим" бе обявен от премиера на страната Виктор Орбан в края на миналата година. Това стана ден след посещението му в България, където той имаше срещи с президента Румен Радев и лидера на най-голямата парламентарна партия ГЕРБ-СДС Бойко Борисов. Орбан тогава изтъкна, че MOL е единственият кандидат купувач от Европейския съюз.

В последните месеци обаче, интересът от Унгария като че ли затихна, макар експерти все още да посочват унгарците като един от фаворитите за сделка. MOL е водеща петролна и газова компания, която оперира в Централна и Източна Европа със седалище в Будапеща. Осъществява дейност в над 30 държави и има 25 000 служители.

KazMunayGas

В началото на годината агенция Bloomberg съобщи за интереса на казахстанската държавна компания KazMunayGas към бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим“. Според информацията компанията обсъжда потенциалното придобиване в партньорство с Vitol Group, най-големият независим търговец на петрол в света и основен играч в Казахстан, която също да участва във финансирането на сделката.

Като плюс за казахстанците се отчита, че след ефективното ембарго на руския петрол, делът на суровия петрол от Казахстан, преработван в рафинерията в Бургас, нарасна до около 40%.

Cengiz Holding

Турската компания Cengiz Holding до момента не е коментирала официално нищо по въпроса за евентуална покупка на "Лукойл Нефтохим“. Все пак нейният главен изпълнителен директор Мехмет Дженгиз намекна пред местни медии преди време, че сделка с бургаската рафинерия не е изключена.

Cengiz Holding е турски конгломерат със сериозни интереси в строителството, енергетиката и минното дело. Той включва над 35 компании и участва в големи инфраструктурни проекти като магистрали, мостове и летища. Компанията е и ключов играч в енергетиката на Турция и региона.

Разрешение от ДАНС

Който и да е купувачът обаче, всяка евентуална сделка ще трябва да получи положително становище на ДАНС и след това за нея да има специално решение на Министерския съвет. Това решиха депутатите на заседанието си в петък. Без положително становище на ДАНС и без санкция от правителството сделките ще се считат за нищожни.

Така дори да се договори търговска сделка, властите в България ще имат последната дума. Или нищо около "Лукойл Нефтохим“ няма е сигурно, докато не стане напълно сигурно.