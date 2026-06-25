Кризата се задълбочава: Русия ще внася горива от Казахстан

Русия води преговори с Казахстан за внос на около 50 милиона тона бензин AI-92, за да облекчи вътрешния недостиг, причинен от прекъсвания в работата на нефтопреработвателните заводи и извънпланови ремонти, съобщиха за Ройтерс четири източника от бранша. Спирането на работата на няколко големи нефтопреработвателни завода в централна Русия вследствие на украински атаки с дронове е довело до спад в производството на бензин с около 25 % на годишна база към края на юни.

Руското министерство на енергетиката не коментира веднага информацията. Министърът на енергетиката на Казахстан Ерлан Акенженов по-рано заяви, че Астана не е получила официално искане от Москва за доставки на бензин. Руското правителство обмисля мерки за стабилизиране на пазара, включително ограничения върху износа на горива, по-високи субсидии за рафинериите и внос — необичайна стъпка за един от най-големите износители на горива в света.

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Този месец Москва разреши на рафинериите да произвеждат бензин и дизел за вътрешния пазар с по-ниско качество. Русия планира също така внос на бензин по море, което подчертава сериозността на недостига на горива.

Казахстан е сравнително малък производител на гориво в сравнение с Русия и източници посочват, че е малко вероятно доставките да бъдат значителни. В момента страната разполага с излишък от бензин, но ремонтните работи в рафинерията в Атирау от 26 юни до 20 юли ще намалят наличните запаси, посочват източниците.

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Един възможен източник е казахстанският нефтопреработвателен завод „Конденсат“, който преработва газов кондензат от руския нефтопреработвателен завод „ТАНЕКО“ и разполага с квоти за износ на гориво. Според казахстанския аналитичен център за горива и енергетика през май 2026 г. „Конденсат“ е изнесъл 15 207 тона бензин AI-92 и AI-95 за Грузия.

Въпреки това „ТАНЕКО“, собственост на руската „Татнефт“, напълно спря преработката на суров петрол на 12 юни след атака с дрон, което потенциално ограничава суровината за „Конденсат“. Източник в Казахстан заяви, че доставките на бензин за Русия биха били възможни в замяна на руско авиационно гориво. Казахстан е изправен пред керосин през юли поради нарастващото търсене, ремонтните работи в Атирау и по-малкия внос от Русия, съобщиха източници от бранша. Русия, Казахстан, Беларус, Киргизстан и Армения са членове на Евразийския икономически съюз, който позволява безмитни доставки на въглеводороди и определя годишни индикативни баланси за търговията с горива.

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