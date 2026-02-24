Къде се купува най-много в Пловдив? Най-предпочитаните квартали през 2025-2026 г.

Пловдив продължава да бъде един от най-активните имотни пазари в страната. През 2026 г. интересът към покупка на жилища остава стабилен, като се наблюдава ясно концентриране в няколко ключови района. Данните от пазара на имоти в Пловдив показват, че купувачите търсят баланс между цена, инфраструктура и перспектива за развитие.

Нарастващият интерес към ново строителство, по-добрите условия за кредитиране и очакванията за икономически промени през 2026 г. допълнително засилват активността.

Тракия и Кършияка: сигурност и инфраструктура

Квартал Тракия остава сред най-предпочитаните зони за покупка на апартамент. Районът предлага добра инфраструктура, училища, търговски обекти и удобен достъп до централните части на града. Наличието на нови жилищни комплекси поддържа постоянен интерес както от млади семейства, така и от инвеститори.

Кършияка също се утвърждава като стабилен пазар. Близостта до центъра и новите жилищни проекти поддържат цените сравнително високи. Сделките в района се реализират бързо, особено при двустайни и тристайни апартаменти.

Смирненски и Южен: зоните с най-активно ново строителство

През последните години Смирненски се превърна в един от най-динамично развиващите се квартали. Активното строителство и модерните жилищни комплекси привличат купувачи, които търсят по-голяма квадратура и съвременна среда на живот. Районът продължава да се развива и през 2026 г., което създава допълнителен инвестиционен интерес.

Квартал Южен също отчита засилено търсене. Цените остават по-достъпни спрямо някои централни зони, което го прави привлекателен за първо жилище. Подобренията в инфраструктурата и транспортната свързаност повишават интереса към района.

Център: най-високи цени и стабилно търсене

Централните части на Пловдив традиционно поддържат най-високи цени на квадратен метър в града. Ограниченото предлагане, съчетано с постоянен интерес, поддържа висока активност и бърза реализация на офертите. Инвестиционните покупки в тази зона често са насочени към дългосрочна инвестиция или отдаване под наем, благодарение на високата ликвидност.

Въпреки по-високите цени, интересът към центъра остава устойчив. Купувачите търсят сигурност, стабилност и запазване на стойността на вложените средства, особено в периоди на икономическа несигурност и очаквани финансови промени.

Какво да очакваме през 2026 г.

Анализаторите на пазара посочват, че през 2026 г. интересът може да се разшири и към периферните зони на града, където цените все още са под средните за Пловдив. Първите месеци след въвеждането на еврото вече оказват влияние върху поведението на купувачите, като част от тях ускориха решенията си, а други подхождат по-внимателно към нови инвестиции.

Пазарът на имоти в Пловдив остава активен и привлекателен както за живеене, така и за инвестиция. Развитието на отделните квартали ще продължи да бъде ключов фактор за движението на цените през следващите години.