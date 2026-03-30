НАП и КЗК с отчет и мерки при президента

Президентът Илияна Йотова ще се срещне с ръководствата на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите. Разговорите са по инициатива на държавния глава и в продължение на срещите на Илияна Йотова с представители на различни институции във връзка с мерките за преодоляване на икономическите последствия от конфликта в Близкия изток.

Ето какво ще обсъдят

Възможните механизми за предотвратяване ръста на цените заради кризата президентът обсъди миналата седмица с ръководството на Комисията за защита на конкуренцията, което я информира и за анализите на антимонополния орган на пазара на храни и лекарства.

Днес срещите на държавния глава продължават с ръководствата на Приходната агенция и Комисията за защита на потребителите. Представителите на двете институции ще запознаят Илияна Йотова с резултатите от наблюдението и контрола по въвеждане на еврото и ще обсъдят с нея мерки за преодоляване на икономическите последици от конфликта в Близкия изток.

В петък служебното правителство обяви пакет от мерки за 100 милиона евро в отговор на кризата. Част от тях са насочени към подпомагане на секторите земеделие, транспорт и енергетика. Щаб в Министерския съвет ще следи за непазарно поведение по веригата на доставки, заедно с частния сектор и потребителските организации.

Още: Йотова разкритикува Гюров за позицията му за Съвета за мир, Пеевски и "Магнитски"