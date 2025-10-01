"Левовете в евро": Икономист предупреди за румънски сценарий в Бюджет 2026

„Трябва да има фокус върху разходите за персонал и трябва да избягаме от румънския сценарий за Бюджет 2026. За да избегнем всичко това, трябва да реагираме сега“. Това заяви икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Петър Ганев пред bTV за парите на държавата в евро от следващата година. Още: Бюджет 2026 ще е "огромен цирк", а "розовите прогнози" на Петкова не излизат заради двойните заплати в МВР: Критики от Дянков

Ще има ли подводни камъни за бюджета?

По думите му заради икономическия растеж, икономиката расте номинално. „Ако малко се свият амбициите за разходи за персонал, икономиката ще го догони. Трябва да изчакаме икономиката да догони свръхамбицията за ръста на разходите за персонал“, коментира Петър Ганев. Той отбеляза, че ключово в Бюджет 2026 ще е дългосрочното мислене за инвестиционната програма на общините.

Той обясни, че почти всички търговци имат вече и двете цени – както в лева, така и в евро. Хубаво е всеки да спазва двойното обозначаване на цените, призова Ганев. Той предупреди, че за цените на храните може да има проверки от страна на регулаторите и контролните органи, и тогава ще има обяснителен режим защо една цена е променена и вдигната. „Ако има превишаване на цените на храните, тогава КЗК ще може да влезе с двата крака в търговските обекти“, посочи Петър Ганев.

Ганев е на мнение още, че бюджетът за 2025 г. може да надхвърли дефицита от 3% и да е 4% заради разходите за отбрана. „Бюджетът за 2025 г. е свършена история, ще има дефицит, взет е дългът и ще се покрие дефицитът“, добави той.

Финансистът Никола Филипов смята, че сайтът на правителството „Колко струва“ няма да сработи. „Ако искаме да имаме борба срещу ценовите равнища, държавата трябва да спре да вдига заплатите в публичния сектор“, посочи той. Филипов добави, че най-големият фактор, който определя покачването на цените на храните, е ръстът на работните заплати. Той заяви, че ще приветства всеки един политик, който замрази вдигането на заплатите в публичния сектор.

