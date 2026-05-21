Назначиха нов изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие“

Владислава Казакова е новият изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие“ (ДФЗ), съобщиха от Министерството на земеделието и храните. Тя ще поеме поста от своята предшественичка Ива Иванова, която беше освободена от длъжността. Освободени са и двама от заместниците - Петя Славчева и Мая Митева. Заместници на Казакова пък ще бъдат Ива Иванова, Иля Илев, Владимир Атанасов и Димитър Горов.

"Благодаря на Ива Иванова за създадената перфектна организация на успешното приключване на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) от предходния период, под чието ръководство бяха разгледани всички подадени заявки по инвестиционните мерки“, заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Той отчете и положените усилия от Петя Славчева за успешното разплащане на средствата по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) към края на 2025 г.

Коя е Владислава Казакова?

Владислава Казакова е магистър по икономика от Икономически университет - Варна. Притежава над 20 години професионален и управленски опит в сферата на публичната администрация, управлението на проекти и подпомагането на земеделските производители.

Професионалният ѝ път е свързан основно с Държавен фонд "Земеделие“, където заема последователно експертни и ръководни позиции, включително заместник изпълнителен директор с ресор „Директни плащания“, временно изпълняващ длъжността директор на Областна дирекция - Пловдив и началник на отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“.

Притежава опит в управлението на екипи, координацията на административни процеси и прилагането на политики за подпомагане на земеделския сектор. Владее английски и руски език.

