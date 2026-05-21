ТЕЦ "Бобов дол" остава без резервна заместваща мощност след държавната намеса

"За нас - ръководството на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД - е важно, че Министерството на енергетиката разбира значимостта на ТЕЦ БД и усилията, които полагаме". Така от въглищната централа реагираха с официална позиция, след като енергийният министър Росица Карамфилова обяви предстоящо връчване на заповед за принудителна административна мярка за затваряне на Енергиен котел 2. Причината, по думите ѝ - "множество и системни регистрирани сигнали и нарушения във връзка с голяма горивна инсталация".

На брифинга бе съобщено, че в последните дни са направени няколко проверки, при които се е установило наличие на нерегистрирани емисии откъм енергийните котли на централата, както и сериозно количество емисии от газоходите на Енергиен котел 2, които са в участъка след димните вентилатори, преди сероочистващата инсталация. По закон е забранено да се изпускат димни газове, преди те да преминат през сероочистване, съобщи министърът.

"Нещо повече, при проверката е установено, че има отвеждане на отпадъчни газове от изпускателно устройство, за което е допустимо единствено през него да излизат димни газове, когато инсталацията е в преходен режим на работа", каза още Карамфилова.

Още: Екоминистърът затвори част от ТЕЦ "Бобов дол" заради системни нарушения

ТЕЦ "Бобов дол" сигнализира за проблем

От ТЕЦ-а обясняват, че 70% от мощностите са рехабилитирани или в края на етапа по рехабилитация и обновяване. "Ще обновим и оставащия втори блок, с което - надяваме се - ще заслужим доверието на обществото и институциите", допълват оттам.

"Разбираме грижата за околната среда. Направили сме рекордно много инвестиции, за да трансформираме централата, и това е въпрос на време да стане видимо за всички. За 2027 година ключова цел е завършване на газовото трасе. Форсмажорните обстоятелства от миналата година ни забавиха малко, но плановете ни остават същите. Не чакаме неволята. Работим и се състезаваме с времето", аргументират се от централата.

Снимка: ТЕЦ "Бобов дол"

"Държим да подчертаем, че наложената мярка е временна и касае единствено Енергиен котел №2", допълват от ТЕЦ-а. "В този момент обаче проблем за енергийната сигурност може да възникне, защото котел 1 е изведен в планов ремонт до края на м. септември. Това означва, че със затварянето на 2. блок централата остава без резервна заместваща мощност при авария на блок 3. до отмяна на ПАМ-а (принудителната административна мярка, бел. ред.)", алармират от централата.

Още: Замърсява ли ТЕЦ "Бобов дол" в пъти повече от официалното? Централата опроверга проучване на "Грийнпийс"

ТЕЦ "Бобов дол" има готовност да предложи "серия от мерки за отстраняване на причините, довели до ПАМ на компетентните органи, за да бъде преодоляна ситуацията със затворената мощност за оптимално време".

Паралелно с това - централата продължава своята "мащабна програма за екологична модернизация, внедряване на природен газ, водород и развитие на фотоволтаичния си парк", добавят оттам. "Периодът на временно спиране на този конкретен блок ще бъде използван от техническите екипи за детайлно обследване и допълнителни подобрения, гарантиращи пълно екологично съответствие. Основен приоритет остава запазването на прехраната на близо 1000 служители в централата и техните семейства и енергийната сигурност и независимост на България", казват от ТЕЦ-а.

Още: Село отново на бунт срещу замърсяването от ТЕЦ "Бобов дол"