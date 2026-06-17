Кабинетът "Радев":

МАЕ рязко понижи прогнозата си за търсенето на петрол

17 юни 2026, 16:28 часа 296 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
МАЕ рязко понижи прогнозата си за търсенето на петрол

Последиците от войната в Близкия изток продължават да оказват силно влияние върху световните пазари на петрол, а значително възстановяване се очаква едва през 2027 г. Това прогнозира Международната агенция за енергията (МАЕ) в най-новия си месечен доклад. Според новите оценки потреблението ще намалее с 1,1 милиона барела дневно, което е почти три пъти по-голям спад спрямо прогнозата от предходния месец.

Първо тримесечно понижение на доставките от 2020 г.

По предварителни данни през второто тримесечие на 2026 г. доставките на петрол са намалели с близо 5 на сто на годишна база заради по-високите цени на горивата и продължаващите затруднения в доставките. Причина за това е конфликтът в Близкия изток, който избухна в края на февруари и доведе до блокиране на Ормузкия проток – маршрут, през който преминава около една пета от световната търговия с петрол.  Според МАЕ това би било първото тримесечно понижение на доставките от 2020 г. 

Още: След новина за Иран: Нова промяна в цената на петрола

Въпреки отслабването на търсенето световните петролни запаси продължават да се свиват с рекордни темпове. Най-силно е изчерпването на резервите в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), където наличностите са достигнали най-ниските си равнища от 1990 г. 

Основната причина е още по-силното ограничаване на предлагането. През май световният добив е спаднал до 94,5 милиона барела дневно, което е с 12,5 на сто под нивата отпреди началото на войната. 

В резултат на това регистрираните световни запаси са намалели с близо 220 милиона барела през април и май. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„По-нататъшни спадове през следващите месеци могат да понижат световните запаси до исторически ниски нива, преди балансът на пазара да се обърне към излишък към края на годината“, се посочва още в доклада. 

Още: Признание за цените на горивата: Кризата с Иран не беше толкова тежка

В опит да стабилизират пазарите през март 32-те страни членки на МАЕ обявиха координирано освобождаване на 426 милиона барела от стратегическите си резерви - над една трета от тях, което бе безпрецедентна мярка. 

Споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта и възстановяването на трафика през Ормузкия проток „отваря възможност за възстановяване на износа от Близкия изток“, отчита МАЕ. 

Въпреки това агенцията предупреждава, че остават „оперативни и политически ограничения“, които продължават да създават рискове за перспективите и не очаква значително възстановяване нито на търсенето, нито на предлагането преди 2027 г. 

За 2027 г. МАЕ очаква умерено увеличение на търсенето (около 2 милиона барела дневно), но по-силен ръст на предлагането (ръст от 8 милиона барела дневно), което би могло да осигури „облекчение“ за пазарите и възможност за възстановяване на петролните запаси.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
петрол МАЕ търсене на петрол
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес