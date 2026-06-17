МАЕ рязко понижи прогнозата си за търсенето на петрол

Последиците от войната в Близкия изток продължават да оказват силно влияние върху световните пазари на петрол, а значително възстановяване се очаква едва през 2027 г. Това прогнозира Международната агенция за енергията (МАЕ) в най-новия си месечен доклад. Според новите оценки потреблението ще намалее с 1,1 милиона барела дневно, което е почти три пъти по-голям спад спрямо прогнозата от предходния месец.

Първо тримесечно понижение на доставките от 2020 г.

По предварителни данни през второто тримесечие на 2026 г. доставките на петрол са намалели с близо 5 на сто на годишна база заради по-високите цени на горивата и продължаващите затруднения в доставките. Причина за това е конфликтът в Близкия изток, който избухна в края на февруари и доведе до блокиране на Ормузкия проток – маршрут, през който преминава около една пета от световната търговия с петрол. Според МАЕ това би било първото тримесечно понижение на доставките от 2020 г.

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Въпреки отслабването на търсенето световните петролни запаси продължават да се свиват с рекордни темпове. Най-силно е изчерпването на резервите в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), където наличностите са достигнали най-ниските си равнища от 1990 г.

Основната причина е още по-силното ограничаване на предлагането. През май световният добив е спаднал до 94,5 милиона барела дневно, което е с 12,5 на сто под нивата отпреди началото на войната.

В резултат на това регистрираните световни запаси са намалели с близо 220 милиона барела през април и май.

„По-нататъшни спадове през следващите месеци могат да понижат световните запаси до исторически ниски нива, преди балансът на пазара да се обърне към излишък към края на годината“, се посочва още в доклада.

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В опит да стабилизират пазарите през март 32-те страни членки на МАЕ обявиха координирано освобождаване на 426 милиона барела от стратегическите си резерви - над една трета от тях, което бе безпрецедентна мярка.

Споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта и възстановяването на трафика през Ормузкия проток „отваря възможност за възстановяване на износа от Близкия изток“, отчита МАЕ.

Въпреки това агенцията предупреждава, че остават „оперативни и политически ограничения“, които продължават да създават рискове за перспективите и не очаква значително възстановяване нито на търсенето, нито на предлагането преди 2027 г.

За 2027 г. МАЕ очаква умерено увеличение на търсенето (около 2 милиона барела дневно), но по-силен ръст на предлагането (ръст от 8 милиона барела дневно), което би могло да осигури „облекчение“ за пазарите и възможност за възстановяване на петролните запаси.