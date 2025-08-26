Масово ядем фалшиво сирене

Производството на истинско сирене намалява - за сметка на рзлични имитации. Това сочи справка на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), цитирана от Pariteni.bg. Изяли сме почти 6000 тона фалшиво сирене през първата половина на 2025 г., като най-големи количества са произведени през март – 1095 тона, и през юни – 1049 тона. Още е рано да се каже дали ще бъде надминат резултатът от 2024 г., когато българите са си напазарували близо 13 000 тона "краве", "овче" и прочее сирене, произведени с помощта на палмово олио.

Фалшиви сирена

Най-често тези продукти се предлагат в ресторанти, баничарници и хотели, които предлагат ол инклузив. Заради поскъпването на палмовите мазнини, несъвестни преработватели ги замениха с повече вода в сиренето, като добавят гума или влагозадържащи вещества. Това сирене не се води имитиращ продукт, а просто водното съдържание трябва да бъде изписано на етикета.

Освен на фалшиво сирене се свива и производството на истинско краве сирене с 320 тона спрямо януари-юни 2024 г., като в страната са произведени малко над 36 000 тона. По-слабо е намалението в производството на сирена от овче, биволско и козе мляко – от 8815 тона за първото полугодие на миналата година на 4789 тона през тази.

В същото време се увеличава добитото прясно мляко в страната, което за тази година е близо 370 млн. литра.

Повече са и произведените пакетирани пресни млека 46 070 тона при 30 000 тона за шестте месеца на миналата година.