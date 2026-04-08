Мерките за транспорта: Ще пресекат ли поскъпване на автобусните билети?

"Мерките на служебното правителство са закъснели, краткосрочни, но ще закрепят временно положението. Тези пари, които ще бъдат отпуснати, ще осигурят временния комфорт, да можем да зареждаме горивата си без да притесняваме гражданите и да повишаваме цените на услугите", каза председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова във връзка в сутрешния блок на бТВ във връзка с държавната помощ от 18 млн. евро за бранша.

"Ако тези средства не тръгнат бързо към нас, не смятам, че протестът ще реши проблема, по-скоро хората не желаят да работят", предупреди Милтенова и обърна вниманоие, че вече 600 населени места са без транспорт.

Браншът настоява да бъдат осигурени средства по оперативните програми, където има свободен ресурс и да се приложат мерките, които са работили през 2022 г., когато започна войната в Украйна.

"От няколко години сме от криза в криза. 2020 г. пандемията, 2022 войната в Украйна. Тези мерки, които държавата предложи ще решат временно проблема", каза тя.

Увеличението на цените не е решение

Милтенова подчерта, че автобусните превозвачи не желаят да увеличават цените на билетите за сметка на горивата, тъй като в момента виждаме една много голяма инфлация в магазините и я вижда всеки българин. Н

"е смятам, че увеличението на цената ще доведе до положителни резултати за бранша", каза тя.

Милтенова посочи, че само в Пловдив междуселищният транспорт е увеличен с 25%.