Сърбия се превръща в дрон-сила на Балканите? Нов завод с израелски гигант отваря врати

Сърбия се е споразумяла с израелския военен гигант Elbit Systems да произвежда дронове на нейна територия, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се пнап Балканската изследователска мрежа (BIRN) в сътрудничество с израелския вестник Haaretz. Става въпрос за компания, която е критикувана от години за ролята си в израелските военни операции в Газа и на Западния бряг.

Elbit Systems ще има 51% дял от собствеността във фабриката за дронове, а 49% ще бъдат държани от Yugoimport SDPR, сръбска държавна компания за търговия с оръжие, отбранително оборудване и трансфер на технологии, свързана с местната военна индустрия.

Откриването на фабриката беше обявено в началото на март от президента Александър Вучич.

„Скоро откриваме първата фабрика за сериозни дронове, тук, в нашата страна, много сериозна, най-сериозната в света", каза той на 7 март, заявявайки, че чуждестранният партньор е от Израел, а производството може да започне още през април, но не разкри името на компанията.

Повече за Elbit Systems

Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), който следи световната търговия с оръжие, Elbit Systems е водещият производител на оръжия и военно оборудване в Израел. Позовавайки се на статия от март в The Jerusalem Post, BIRN съобщава, че Elbit Systems вече е най-голямата израелска компания по пазарна стойност на фондовата борса в Тел Авив.

Позовавайки се на доклада на специалния докладчик на ООН Франческа Албанезе „От икономиката на окупацията към икономиката на геноцида“, Elbit Systems е посочена сред компаниите, които „допринасят за разработването на инструменти за наблюдение, контрол на тълпите, водене на градска война, разпознаване на лица и целенасочена ликвидация - инструменти, които са тествани на практика върху палестинци“.

Сръбско-израелското сътрудничество

Израел и Сърбия вече имат развито сътрудничество в областта на въоръжаването. От началото на 2023 г. износът на оръжия и боеприпаси от Сърбия за Израел нарасна драстично и продължи дори след като правителството напълно забрани износа на оръжие на 23 юни 2025 г., съобщиха по-рано белградските медии.

Стойността на износа на боеприпаси и оръжия от Сърбия за Израел се е увеличила 42 пъти от 2023 г. насам и е достигнала 114 милиона евро в края на миналата година, въпреки многобройните призиви на експерти на ООН за спиране на продажбата на военно оборудване на Израел поради ответните мерки на израелските сили срещу палестинците в ивицата Газа.