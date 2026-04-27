Рокади в румънското правителство

Рокадите в румънското правителство бяха обнаровани в "Държавен вестник" в понеделник. До тях се стигна след като минстрите от Социалдемократическата партия подадоха оставки, а партията им напусна управлението на страната, предаде румънската информационна агенция Agerpres. Президентът Никушор Дан съобщи в събота сутринта, че е подписал оставките на министрите от Социалдемократическата партия и предложенията за временни министри, внесени от правителството.

7 членове на кабинета са аут

Министрите от Социалдемократическата партия подадоха оставките си миналия четвъртък във Виктория Палас. Вицепремиерът Мариан Някшу, министърът на земеделието Флорин Барбу, министърът на енергетиката Богдан Иван, министърът на труда Флорин Маноле, министърът на правосъдието Раду Маринеску, министърът на здравеопазването Александру Рогобете и министърът на транспорта Чиприан Шербан се оттеглиха от изпълнителната власт, водена от премиера Илие Боложан.

Кой зае мястото им?

Министърът на европейските проекти Драгош Пислару ще поеме временно и поста министър на труда, а министърът на развитието Чеке Атила ще поеме и здравеопазването.

Вицепремиерът Танкос Барна ще поеме и поста министър на земеделието, а министърът на вътрешните работи и правосъдното министерство.

Премиерът също ще бъде нагърбен с още работа, като ще поеме енергетиката, а министърът на отбраната и транспорта.

Другият вицепремиер Оана Георгиу пък ще вземзе ресора на напусналия вицепремиер Някшу.