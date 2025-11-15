Минало и настояще: Управляващи и опозиция в сблъсък за Румен Спецов и "Лукойл"

Управляващи и опозиция влязоха в сблъсък за назначаването на ръководителя на НАП Румен Спецов за особен управител на "Лукойл" в България, който ще може да се разпорежда с активите ѝ, включително рафинерията край Бургас. Дотук се стигна, след като Службата за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство на САЩ санкционира "Лукойл" и "Роснефт" и дъщерните им дружества с над 50% техен дял, за да намали приходите за военната машина на руския диктатор Владимир Путин.

След това САЩ отхвърлиха продажба на чуждестранните активи на "Лукойл" към швейцарската фирма "Гънвор", защото я счетоха за марионетка на Кремъл. А последното развитие около санкциите е, че САЩ и Великобритания издадоха лиценз на "Лукойл" България за дерогация - отлагането, което Вашингтон дава, е до април 2026 г.

Компетентен ли е Румен Спецов?

Опитът на Румен Спецов "не е свързан с петролния сектор, а с НАП", обяви в ефира на "Нова телевизия" икономистът Мартин Димитров от "Демократична България". "На мен ми се искаше да бъде потърсена фигура, която управлява и се е занимавала с големи петролни компании. Може да се окаже, че въпросите, които ще трябва да разрешава, са свързани с доставки на петрол, други видове петрол, начини за доставки. Не знам г-н Спецов да е имал дори някакво отношение към това, когато и да е било през живота си. От самото начало казваме от ДБ, че можеше да се поиска съдействието на Европейската комисия", коментира той назначението на Спецов като особен управител.

Попитан не се ли връща бумерангът обратно към ПП-ДБ, след като през 2021 г. Спецов беше поставен на поста шеф на НАП от Асен Василев, Димитров отвърна: "Това вече е много нахална теза от страна на управляващите. Кой го назначава в момента за особен управител? Този, който го назначава, носи 100-процентова отговорност. Трябваше да има конкурс за толкова отговорна задача. Хората, които го назначават, да казват – ние го назначихме, но ще са ни виновни опозицията, хан Аспарух, четирите сезона – това е абсолютно несериозно. Който вярва на такива неща, наистина е страшно наивен".

Снимка: БГНЕС

От ПП-ДБ нямат инструментариум да спрат процеса. "Отправихме нашите препоръки, въпреки че законопроектът е внесен и предложен от нас. Не можем обаче да въздействаме повече на процеса. Опасявам се, че управляващите просто отлагат проблема. В кратки срокове те трябва да се върнат и да предложат национален план за действие", предупреди Димитров.

Малко след него в студиото на "Нова телевизия" интервю даде Деница Сачева от ГЕРБ, която заяви, че е изненадана как някогашната кандидатура на Асен Василев се оказала "непозната" за опозицията. "От НАП-Добрич до ръководител на НАП той се е занимавал именно с това – с контрол на цялата верига от доставки, която касае всичко, свързано с петролни продукти, с нефт, газ, борба с контрабанда, финансови потоци и т.н. Всички санкции, които са наложени, са свързани с финансови трансакции, затова човекът, който е особен управител, трябва да спре паричните потоци към Руската федерация. Очевидно партньорските служби му имат доверие. В един ден се случи и дерогацията и от Великобритания, и от САЩ", заяви бившият социален министър.

Макар в закона да пише, че особеният управител трябва да има минимум 5 г. опит в сферата на петрола и петролните продукти, Сачева не вижда проблем. "Името на Румен Спецов е коалиционна кандидатура", отчете тя. Управляващите имали план, контрира тя твърдението на Димитров – затова за 1-2 седмици приели законодателство и осигурили дерогации. "Опозицията чака сутрин да чуе брифинга на Бойко Борисов и след това да коментират какво е казал той", продължи Сачева.

Бяха припомнени и нейни думи от 2021: "Затова питаме - защо Румен Спецов продължава да бъде шеф на НАП и как човек, който е ощетил държавата, искат да ни бъде представен като човек, който, едва ли не, се грижи за приходите на държавата?".

Тя се оправда с това, че сега управляващите са се "запознали с фактите и обстоятелствата" около тези твърдения. "Разбрали сме за какво става въпрос и сме се убедили, че нямаме съмнения около експертизата му", допълни тя. И цитира числа - че 7,726 млрд. лв. повече приходи са събрани в първото 9-месечие на 2025 г. в сравнение със същия период за миналата година, което говори за успех на Спецов начело на НАП.

"Търсена е кандидатура, която да може да се справи с тази задача и да е представител на държавна институция, а не да е свързан с каквато и да е компания. Смятам, че Румен Спецов ще се справи" за 6 месеца, допълни Деница Сачева.

Снимка: БГНЕС

Ще поскъпне ли горивото?

Според Мартин Димитров горива има на европейските пазари и ситуацията може да бъде преодоляна. "ова, което ме притеснява, е, че се предлагат всеки петък парчета от законодателството. Спиране на износа, особен управител – това е действане на парче. Ако продължават нищо да не правят, накрая наистина няма да имат време", предупреди той управляващите.

Относно идеята Българският енергиен холдинг (БЕХ) да придобие части от „Лукойл“, лансирана от БСП, той коментира: "Това не е добра идея за нито една правова държава – да национализира. Ще ни се върне обратно през международни арбитражи, дела, претенции към България. Германският модел е много по-различен – има възможността за съдебно обжалване, процеси, които гарантират спазване на правата на всички страни. Рисковете при нас са сериозни", посочи той.

Деница Сачева не коментира в конкретика темата за БЕХ. "Нашият интерес е хората да не усетят никакви сътресения, да няма поскъпване на гориво", каза тя.