Минути преди Тръмп да заговори за мир в Иран: Петролна мегасделка обогати някого с 580 млн. долара (ВИДЕО)

24 март 2026, 7:07 часа
Пазарни залози за договори за суров петрол, които са на стойност около 580 млн. долара, са били направени около 15 минути преди американският президент Доналд Тръмп да обяви, че в следващите 5 дни няма да има стрелба от страна на САЩ по иранска енергийна инфраструктура. С изявлението, първо направено през неговата социална мрежа Truth Social, Тръмп анулира заплахата си да взриви най-големите ирански електроцентрали, ако не бъде отворен още днес, 24 март, Ормузкият проток. А новината за тлъстата борсова сделка обявиха издания като Financial Times и CNBC – ОЩЕ: Тръмп даде задна: Отлага ударите по Иран, за които ултиматумът изтича

Става въпрос за общо около 6200 договора за доставка на европейския сорт петрол "Брент" и лек американски суров петрол. На всичкото отгоре сделките са направени в електронната неприсъствена сесия на американската борса – ако беше в нормална сесия, може би нямаше да направи такова впечатление. Затова съмненията за търговия с вътрешна информация са огромни. Тази мегасделка също допринесе за рязък спад на цената на черното злато. В настоящия момент "Брент"-ът е поскъпнал с 4% спрямо снощи, до 103,97 долара за барел, след като цената му беше слязла под 100 долара за барел, а лекият американски суров петрол е на кота 91,71 долара за барел, което е с 4% по-скъпо спрямо снощи, когато цената беше под 90 долара за барел – ОЩЕ: След заплаха на Тръмп: Нова промяна в цената на петрола

Мир или война?

Междувременно, Тръмп продължава с клоунадата пред медиите – той наричал войната срещу Иран "военна операция", демократите ѝ казвали "война". Харесваният от Тръмп руски диктатор Владимир Путин също нарича подпалената от самия него война в Украйна "специална военна операция", но след като тя вече е в петата си година, все по-често публично ѝ казва "война":

Израелското издание Ynet публикува материал на база свои източници, че Вашингтон се цели в край на войната в Иран до 9 април. Изданието казва и, че Израел не е информиран за потенциални преговори между американците и иранците в Исламабад през следващата седмица. Идеята на Тръмп обаче е да има мир с Иран задължително до 22-ри април, когато той ще посети Израел за тамошния празник на независимостта.

The Washington Post добавя, че САЩ и Израел пак са променили основната цел на войната и сега тя е Ормузкият проток да е безопасен транспортен път. Няма вече приоритетно амбиция да се сменя режимът в Иран, както и да се изкорени напълно иранската ядрена програма.

И на този фон, нови и нови американски морски пехотинци заминават за Близкия изток. Два американски разрушителя - USS Boxer и USS Tripoli, превозват по 2500 морски пехотинци. 82-ра въздушнодесантна дивизия на САЩ вече е в бойна готовност, всички нейни учения са спрени. Не спират да излизат и видеокадрите, показващи американски въздушни удари по ирански военни цели – поразени са над 9000 такива цели, както и инфраструктурни обекти, твърди Централното военно командване на САЩ – ОЩЕ: Напук на съобщенията за преговори: Хиляди американски военни пътуват към Близкия изток (ВИДЕО)

Иран също отговаря с видеокадри – този път на огормна подземна военна база и струпаните там оръжия:

Ивайло Ачев Отговорен редактор
