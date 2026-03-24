Минути преди Тръмп да заговори за мир в Иран: Петролна мегасделка обогати някого с 580 млн. долара (ВИДЕО)

Пазарни залози за договори за суров петрол, които са на стойност около 580 млн. долара, са били направени около 15 минути преди американският президент Доналд Тръмп да обяви, че в следващите 5 дни няма да има стрелба от страна на САЩ по иранска енергийна инфраструктура. С изявлението, първо направено през неговата социална мрежа Truth Social, Тръмп анулира заплахата си да взриви най-големите ирански електроцентрали, ако не бъде отворен още днес, 24 март, Ормузкият проток. А новината за тлъстата борсова сделка обявиха издания като Financial Times и CNBC – ОЩЕ: Тръмп даде задна: Отлага ударите по Иран, за които ултиматумът изтича

Става въпрос за общо около 6200 договора за доставка на европейския сорт петрол "Брент" и лек американски суров петрол. На всичкото отгоре сделките са направени в електронната неприсъствена сесия на американската борса – ако беше в нормална сесия, може би нямаше да направи такова впечатление. Затова съмненията за търговия с вътрешна информация са огромни. Тази мегасделка също допринесе за рязък спад на цената на черното злато. В настоящия момент "Брент"-ът е поскъпнал с 4% спрямо снощи, до 103,97 долара за барел, след като цената му беше слязла под 100 долара за барел, а лекият американски суров петрол е на кота 91,71 долара за барел, което е с 4% по-скъпо спрямо снощи, когато цената беше под 90 долара за барел – ОЩЕ: След заплаха на Тръмп: Нова промяна в цената на петрола

Мир или война?

Междувременно, Тръмп продължава с клоунадата пред медиите – той наричал войната срещу Иран "военна операция", демократите ѝ казвали "война". Харесваният от Тръмп руски диктатор Владимир Путин също нарича подпалената от самия него война в Украйна "специална военна операция", но след като тя вече е в петата си година, все по-често публично ѝ казва "война":

Израелското издание Ynet публикува материал на база свои източници, че Вашингтон се цели в край на войната в Иран до 9 април. Изданието казва и, че Израел не е информиран за потенциални преговори между американците и иранците в Исламабад през следващата седмица. Идеята на Тръмп обаче е да има мир с Иран задължително до 22-ри април, когато той ще посети Израел за тамошния празник на независимостта.

The Washington Post добавя, че САЩ и Израел пак са променили основната цел на войната и сега тя е Ормузкият проток да е безопасен транспортен път. Няма вече приоритетно амбиция да се сменя режимът в Иран, както и да се изкорени напълно иранската ядрена програма.

И на този фон, нови и нови американски морски пехотинци заминават за Близкия изток. Два американски разрушителя - USS Boxer и USS Tripoli, превозват по 2500 морски пехотинци. 82-ра въздушнодесантна дивизия на САЩ вече е в бойна готовност, всички нейни учения са спрени. Не спират да излизат и видеокадрите, показващи американски въздушни удари по ирански военни цели – поразени са над 9000 такива цели, както и инфраструктурни обекти, твърди Централното военно командване на САЩ – ОЩЕ: Напук на съобщенията за преговори: Хиляди американски военни пътуват към Близкия изток (ВИДЕО)

Иран също отговаря с видеокадри – този път на огормна подземна военна база и струпаните там оръжия:

🇮🇷 Iran has released footage of a massive underground air defense base



The systems are hidden in giant tunnels.



Iran has long been building so-called “missile cities” deep underground to protect its arsenal and show that it’s not easy to destroy. pic.twitter.com/XgeNqSyf9N — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2026