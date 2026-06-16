Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Млекопреработватели алармират: Заповед на БАБХ ще доведе до ново поскъпване на млякото

16 юни 2026, 13:44 часа 420 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Млекопреработватели алармират: Заповед на БАБХ ще доведе до ново поскъпване на млякото

Заповед №РД11-1497 от 8 юни 2026 г. на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) въведe от 10 юни задължителни лабораторни анализи за всяка пратка сурово мляко, млечен концентрат, мляко на прах, суроватка и масло с произход ЕС и трети държави. Така от петък над 50 цистерни с мляко изчакват на граничните пунктове с дни до получаване на резултатите, за което време то се разваля и става негодно за консумация. За това алармираха на пресконференция от Българската асоциация на млекопреработвателите (БАМ).

Държавата спира свободното движение на стоки в ЕС

Държавата затваря границите, на практика спира свободното движение на стоки в Европейския съюз и голяма част от суровината, която България не произвежда в достатъчни количества стои по границите по 5-6 дни. А срокът на годност на тази суровина сурово мляко е 72 часа, заяви Огнян Ганев от асоциацията. По думите му въпросът е отнесен до Европейската комисия, а заповедта ще бъде атакувана и по съдебен ред.

Още: Мляко и млечни продукти: Качество, безконтролност, митове - земеделският министър говори за пълен хаос

Според Ганев това неминуемо ще се отрази в цените на млечните продукти, най-бързо върху цената на прясното и кисело мляко, а след това и на останалите. Така на практика държавата вместо да се бори с високите цени на храните, ги оскъпява допълнително, посочи той.

"Заповедта от БАБХ доведе до изключително необмислен и нелогичен и незаконен контрол и спиране на суровините към българските млекопреработватели. Става дума за заповед, която застрашава изцяло производството на млечни продукти в България", обясни Поли Пеева от БАМ.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По думите и всички млекопреработватели са пристиснати до ъгъла. "Работим в конкурентна среда, нашият голям конкурент са всичките международни млекопреработвателни компании, които няма да можем да конкурираме. Проблемът е, че ние от 20 г. имаме всякакви видове входящ контрол, а най-големият гарант е сертификатът за качество, в него гаранцията бе това, че отговарят всички показатели за качеството. Ние правим входящ контрол, а сега държавата затваря границите, спира свободното движение на стоки и голяма част от суровините, които не произвеждаме стоят по границите по 5-6 дни. Срокът на годност на тази суровина сурово мляко е 72 часа. Липсват мобилни лаборатории да се правят тези проверки надеждно, качват се хората по камионите, бъркат с някакви неясни, нечисти средства в млякото и после се праща в някакви лаборатории на 500 км, въобще не е ясно какво е състоянието, подчерта Пеева.

Още: Нови правила на БАБХ затрудняват производителите, чакат ни 25% по-скъпи млечни продукти

"Суровината, която спираме и унищожаваме, ние трябва да я изхвърлим вече след изследванията. Първите изследвания вече са налице и показват, че няма никакво отклонение. Нашите марки и сертификати са гаранция за качеството на продуктите. Всичките продукти, конкурентни на българските – бяло саламурено сирене, кашкавал, сухи млека, влизат през границата безпрепятствено, и се продават без проверки, на каквито са подложени преработвателите за суровото мляко. Нямаме какво да преработваме докато чакаме държавата да прави проверка. Срещнахме се с министъра на земеделието и с директора на БАБХ - молим ги не ни убивайте, не сме против контрола, дайте ни възможност с елементарни трансформации в тази заповед, дайте ни отговор за вкисната суровина над 50 цистерни какво да я правим. Какво да кажем на европейските партньори, от които вземаме тези суровини", попита Пеева. 

Юлиан Венев, превозвач, заяви, че цистерните, които превозват суровото мляко, са същите, с които се превозва в цяла Европа, те са сертифицирани цистерни, не са хладилни. Съгласно конвенцията никой не би трябвало да пречи на тези цистерни да преминават границата, а да им се съдейства, защото возят бързо развалящи се продукти. Тези заповеди от БАБХ не са релевантни на международното право, отбеляза Венев.

"Най-силните възражения срещу законосъобразността на тази заповед е, че тя въвежда предварителен блокиращ режим за стоки от ЕС без оценка на риска и в грубо нарушение на процедурата за издаване на общ административен акт, заповедта е подписана от БАБХ на 8 юни и влезе в сила на 10 юни, въведената мярка е непропорционална", заяви Галин Грудев от асоциацията. Българската млекопреработвателна индустрия не се противопоставя на контрола, подкрепяме правилата. Контролът е необходим, но призоваваме обществото и властта да не допускат да се подкопава доверието в цял един сектор, каза още той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Хранителни стоки мляко БАБХ млекопреработватели цени на храните
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес