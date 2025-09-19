МВФ препоръча, а властта одобри: Замразяват заплатите в администрацията, осигуровки и данъци - нагоре

Международният валутен фонд (МВФ) препоръча на България спешно да вземе мерки за овладяване на разпуснатите публични финанси от гледна точка на големите заплати в администрацията и в краткосрочен план - още в бюджета за следващата година - да вдигне осигуровките, да "развърже" вдигането на минималната заплата със социални и други плащания и да повиши данъците върху жилищните имоти и акцизите.

Това стана ясно от изслушване на представителите на редовната есенна мисия на МВФ у нас с председател Фабиан Борнхорст по време на заседание на бюджетната комисия на Народното събрание в петък.

Мисията препоръча и други мерки, които да свият разходите и да повишат приходите, тъй като има опасност и тази, и следващата година бюджетният дефицит да надхвърли 3%. Те трябва да заработят още с Бюджет 2026 и да са както по отношение на приходите, така и на разходите. Целта е свиване на харченето с поне 1% от БВП.

Конкретните препоръки

Фондът препоръчва още вдигане на данъците върху недвижимите имоти, които у нас са ниски и биха могли да подобрят приходите в бюджетите на общините. От фонда не конкретизираха дали става дума само за данък "сгради", или и за данъка при прехвърляне на имот.

Откъм приходите сред най-важните препоръки на МВФ са увеличаване на пенсионните осигуровки с 1% още от 1 януари 2026 г. и премахване на максималния осигурителен праг, който в момента е 4130 лв.

Снимка: БГНЕС

Данъци

За поредна година МВФ подчерта препоръката си, че България е добре да смени плоския данък върху доходите от 10% с въвеждане на прогресивно облагане. Целта е не само да се увеличат постъпленията в бюджета, но и да се намали високото за европейска държава ниво на неравенствата у нас. Преди година и половина фондът подробно разясни, че за него е неразбираемо защо България продължава да натоварва бедните с по-висока данъчно-осигурителна тежест, отколкото богатите. Въпреки че страната е с най-високо ниво на неравенството в ЕС, тя поддържа регресивна скала на облагане – равна ставка на плоския данък от 10% без необлагаем минимум и нулеви социални вноски за месечните доходи над 4130 лв.

По тази препоръка се чуха въпроси от депутати дали няма да се увеличи сивия сектор и да повлияе негативно на събираемостта на данъчно-осигурителните плащания. От фонда отговориха, че са правили симулации на различни сценарии, които показват, че смяната на плоския данък с прогресивен, дори при въвеждане на необлагаем минимум, може да увеличи приходите в бюджета и едновременно с това да намали неравенствата. От МВФ все пак уточниха, че тази мярка е важна по-скоро в средносрочен план, а не в краткосрочен.

По отношение на рязането на разходи основното е с Бюджет 2026 да се овладее увеличаването на заплатите в публичния сектор, което влияе на цялата икономика и подсилва инфлацията. Освен това някои социални плащания, които сега са обвързани автоматично с ръста на минималната работна заплата, е добре да се отвържат от нея, препоръчва още МВФ.

Властта одобрява

Председателят на комисията - депутатът от ГЕРБ Делян Добрев, каза, че "от името на управляващото мнозинство" е съгласен с тези препоръки. "Всичко казано ще бъде възприето в следващия бюджет. Много добре сте идентифицирали това, че трябва да се овладее покачването на заплатите в публичния сектор и други плащания, свързани с минималната заплата. Самата минимална заплата също трябва да бъде предмет на анализ", каза Добрев.

От изказването му става ясно, че правителството обмисля повишаване на осигуровките още от 2026 г. Според последната тригодишна прогноза на правителството, публикувана през февруари, планът бе осигуровките да се повишат с 1% от 1 януари 2027 г. и с още 2% от 1 януари 2028 г.

Снимка: БГНЕС

Важно уточнение е, че властта одобрява всички препоръки, освен две - замяната на плоския данък с прогресивен (въпреки различното мнение на БСП), както и премахването на максималния осигурителен праг. Второто е особено чувствителна тема за ИТ сектора и другите социални групи с високи доходи, които смятат, че е несправедливо браншовете, работещи изцяло на светло и движат иновациите в икономиката, да бъдат натоварвани с осигурителна тежест над определен праг.

Бюджетни прогнози

Растежът на българската икономика тази година ще бъде около 3%, прогнозира МВФ. Според него това е добро представяне, но проблемът е, че двигателят му е потреблението, движено от ръста на доходите, разпуснатата фискална политика и бума в кредитирането, а не от инвестиции. Безработицата е на рекордно ниски нива, но това затяга пазара на труда, води до ръст на заплатите и оттам подхранва инфлационния натиск, смята фондът.

Заради допълнителните разходи за отбрана е възможно бюджетният дефицит още през 2025 г., както и през 2026 г. да надхвърли планираните 3% от БВП, предупреди фондът. Той посочи, че все още България има нисък дълг, но това може да не се запази задълго, ако не се затегне фискалната политика.

Експертите препоръчаха още подобряване на събираемостта на акцизите, както и замяна на някои нефокусирани субсидии.

Фондът подкрепя и планираната реформа за подсилване на втория и третия стълб на пенсионната система, пише "Mediapool". Представителите на МВФ поздравиха правителството за предоговарянето на Плана за възстановяване и устойчивост и за предстоящото присъединяване към еврозоната.