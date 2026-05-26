Пълен списък на наградите "Аскеер 2026"

На 24 май – Денят на българската духовност, просвета и култура и на славянската писменост – в Театър "БЪЛГАРСКА АРМИЯ" за 35 път фондация "А'Аскеер" връчи своите национални награди за постижения в театралното изкуство през изтеклия сезон. Наградите АСКЕЕР са единствени по рода си. Отличията се дават "от артисти – за артисти" и всяко от тях е професионален и естетически избор на хора, правещи театър. През 35-годишната си история фондация "А‘Аскеер" разглежда и оценява стотици творци и спектакли.

Дванадесетте наградни категории на АСКЕЕР 2026 включват представленията и техните творци с осъществена премиера в периода от 1 април 2025 г. до 31 март 2026 г. Членовете на фондация "А'Аскеер" обсъдиха и с тайно гласуване определиха носителите на наградата "АСКЕЕР 2026":

ДРАМАТУРГИЯ

ЕЛЕНА ТЕЛБИС за "СЛОН В СТАЯТА" – Театър 199 "Валентин Стойчев"

ИЗГРЯВАЩА ЗВЕЗДА

ТЕОДОР КИСЬОВ за ролите му на ПАТСИ в "Новата танцувална зала" от Енда Уолш – Театър 199 "Валентин Стойчев" и на АКТЬОР в "Трябва и някакво действие, Хамлете", ателие - спектакъл върху текстове на Боян Крачолов – Театрална работилница "СФУМАТО"

ПОДДЪРЖАЩА ЖЕНСКА РОЛЯ

МАРИЯ СОТИРОВА за ролята й на БИРГИТ ХОФМАН в "Берлин, Берлин" от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор – Драматичен театър "Николай О. Масалитинов" – Пловдив

ПОДДЪРЖАЩА МЪЖКА РОЛЯ

АЛЕКСЕЙ КОЖУХАРОВ за ролята му на ХАНС в "Берлин, Берлин" от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор – Драматичен театър "Николай О. Масалитинов" – Пловдив

СЦЕНОГРАФИЯ

НИКОЛ ТРЕНДАФИЛОВА за "Слугините" от Жан Жьоне – Драматично-куклен театър – Враца и "Трейнспотинг" по Ървин Уелш – Малък градски театър "Зад канала"

КОСТЮМОГРАФИЯ

МАРИНА РАЙЧИНОВА за "Сън в лятна нощ" от Уилям Шекспир – Младежки театър "Николай Бинев"

ТЕАТРАЛНА МУЗИКА

ПЕТЯ ДИМАНОВА за "Сън в лятна нощ" от Уилям Шекспир – Младежки театър "Николай Бинев"

ВОДЕЩА ЖЕНСКА РОЛЯ

ЕЛЕНА ТЕЛБИС за ролята й на ЕЙДА, КРИСТИНА ЯНЕВА за ролята й на БРЕТА и СВЕТЛАНА ЯНЧЕВА за ролята ѝ на КЛАРА в "Новата танцувална зала" от Енда Уолш – Театър 199 "Валентин Стойчев"

ВОДЕЩА МЪЖКА РОЛЯ

АТАНАС АТАНАСОВ за ролята му на ПАЛАЧЪТ и ИВАЙЛО ХРИСТОВ за ролята му на СОКРАТ в "Последната нощ на Сократ" от Стефан Цанев – Театър 199 "Валентин Стойчев"

МОНОСПЕКТАКЪЛ

"ТРИМА КРАЛЕ" от Стефан Бересфорд, режисьор Юлиян Петров, костюми Рая Пеева, с участието на ЯВОР БАХАРОВ, продуцент ЯБ ФИЛМС – Театър "Възраждане"

РЕЖИСУРА

ЗАФИР РАДЖАБ за "Албион" от Майк Бартлет – Младежки театър "Николай Бинев"

НАЙ-ДОБЪР СПЕКТАКЪЛ

"ВЛЮБЕНИЯТ ДИРИЖАБЪЛ" по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, режисьор Диана Добрева – Драматичен театър "Николай О. Масалитинов" – Пловдив

Тази година "АКАДЕМИЯ АСКЕЕР" удостоява с почетен "АСКЕЕР" сценографа МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

"АКАДЕМИЯ АСКЕЕР" удостоява с ГОЛЯМАТА НАГРАДА за цялостен принос към театралното изкуство "Аскеер 2026" актрисата МАРИЯ СТЕФАНОВА

АСКЕЕР ЗА ТВОРЧЕСКА ЧЕСТ И ПРИНОС КЪМ ФОНДАЦИЯ "А'АСКЕЕР" И ТЕАТЪР "БЪЛГАРСКА АРМИЯ" се присъжда на актьора МИЛЕН МИЛАНОВ и сценографа НИНА ПАШОВА.