Недостиг на керосин в Европа: Германия обмисля спешни мерки

Германия е сред най-силно засегнатите в Европа недостиг на керосин. Затова в страната вече обсъждат евентуално приоритетно разпределение на керосина, при което с предимство ще се ползва армията. Министърът на икономиката Катерина Райхе възнамерява да разговаря с представители на авиационната индустрия, за да обсъди ситуацията със снабдяването с керосин - как може да бъде използван националният резерв на Германия, как да се гарантира вносът и да се поддържа производството на керосин в местните рафинерии.

Недостиг през летния сезон

Международната агенция по енергетика (МАЕ) вече предупреди, че няколко европейски държави скоро могат да се изправят пред недостиг на керосин през летния сезон. Европа получава около 75% от керосина си от държавите в Персийския залив.

Според Катерина Райхе, сигурността на снабдяването в Германия е гарантирана. Държави като Казахстан, Норвегия и САЩ вече доставят суров петрол на Германия, обясни тя.

Канцлерът Фредрих Мерц обяви, че скоро ще свика националния съвет за сигурност заради опасенията относно енергийното снабдяване. Той заяви, че икономиката и гражданите трябва да могат да разчитат, че снабдяването с ключови продукти като дизел, бензин и авиационно гориво ще остане гарантирано.

