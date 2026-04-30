КЕВР обяви новата цена на природния газ

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за май в размер на 35,98 евро за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщи енергийният регулатор. Цената е с 4,99 на сто по-висока в сравнение с април.

Цената е по-ниска от тази в Европа

Цената е много благоприятна за битовите и стопанските потребители у нас, тъй като е значително по-ниска в сравнение с международните котировки, отбелязват от КЕВР. Цената за вътрешния пазар е с около 10 евро/MWh по-ниска в сравнение с европейската газова борса TTF, където индексите за май са на нива около 46,30 - 46,85 евро за мегаватчас.

Основните фактори, които през следващите месеци ще влияят върху ценовите нива на газа, са геополитическите рискове за доставки по ключови маршрути, запълването на хранилищата и конкуренцията за втечнения природен газ (LNG) между европейските и азиатските пазари. Благодарение на доставките по дългосрочния договор с Азербайджан потреблението на страната ще бъде покрито почти изцяло през летните месеци. Тези количества имат важна роля за формирането на благоприятни цени за вътрешния пазар и до юни т.г. българският потребител няма да усети рязкото поскъпване, което е факт на европейските пазари. През юли обаче предстои актуализиране на цената по договора с Азербайджан за доставка на природен газ, при което ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола, посочват от КЕВР.

В ценовия микс за май е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България - Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. „Булгаргаз“ е осигурил втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс е включено и количество от добив от подземното газово хранилище „Чирен“.

