Няма да останем без гориво, ако "Лукойл" работи: Петролната асоциация зове "без паника"

„Засега горива има и надявам се, че ще има горива и след края на годината. Няма нужда от паника, хората да не се запасяват с горива. Има достатъчно гориво на пазара“. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев пред bTV за наложените санкции от САЩ на "Лукойл".

Горива има, не се запасявайте

Той обясни, че преди да бъдат обявени санкциите от САЩ на „Лукойл“, суровият петрол е била на цена около 60 долара. „И при други наложени санкции срещу сенчестия флот на Русия, също имаше известно повишаване на цената на горивата, но всичко зависи от международните пазари. След като пазара се намести, цената на горивата отново ще тръгне надолу“, увери Бенчев.

Светослав Бенчев посочи, че много трудно логистично ще можем да се справим без работеща рафинерия в страната. „Целият регион ще бъде в доста интересна ситуация, ако се стигне до продажбата на рафинерията в Бургас“, изтъкна той. Въпреки това Светослав Бенчев увери, че не вижда никаква причина за паника за цената на горивата у нас.

Бенчев уточни, че това, което трябва да мисли правителството, е рафинерията да продължи да работи. „Ще бъде много, много трудно, ако „Лукойл“ спре да работи“, предупреди експертът. И предположи, че ако рафинерията спре работа, тогава трябвало да се търсят варианти през влаково превозване на горивото.

Светослав Бенчев обаче е твърдо убеден, че България няма да остане без гориво, ако рафинерията в Бургас работи.

