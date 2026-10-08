"Няма да усетим спирането на 6 блок": Уверение, че с АЕЦ "Козлодуй" всичко е наред

Спирането на 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт няма да бъде усетено, защото българската енергийна система има достатъчно заместващи мощности

Това заяви началникът на Централното диспечерско управление Димитър Зарчев. Той поясни, че заместващите мощности се осигуряват от въглищните, водноелектрическите централи и тези от възобновяеми източници.

"Спирането на 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" е напълно очаквано и не представлява проблем, както по отношение на мощностния баланс, така и по отношение на адекватността на българската електроенергийна система. Има достатъчно заместващи мощности - както в конвенционални централи, така и във възобновяеми източници и съответно системи за съхранение на електрическа енергия", коментира Зарчев.

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"Продължаваме да бъдем нетен износител на електроенергия. Очакваме 6-и блок в АЕЦ "Козлодуй" да се завърне в средата на ноември месец, когато ще започне голямото застудяване и съответно ще имаме нужда от тази мощност", добави той, цитиран от БНР.

5 блок на АЕЦ "Козлодуй" продължава да работи, като натоварването му се съобразява с нивото на река Дунав и възможностите за обезпечаване на необходимото техническо водоснабдяване на централата.

Решението според Агенцията за ядрено регулиране: Допълнителни запаси от вода за АЕЦ "Козлодуй"