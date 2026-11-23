Повече от 15 часа над 100 пожарникари се борят с пожар в хотел в румънския курорт Пояна Брашов, съобщи румънската информационна агенция Agerepres. Пожарът е избухнал в неделя вечерта, като повече от 150 души от хотела са евакуирани. Огънят е засегнал площ от около 2000 квадратни метра. Пожарът е възникнал на терасата на луксозен апартамент, а по-късно е засегнал покрива, тавана и горните три етажа на сградата.

Причините за инцидента все още се изясняват.

Пожарът е локализиран

„Към този момент пожарът е локализиран, така че опасността от разпространение на пламъците в околността е елиминирана“, съобщи Инспекторатът по извънредни ситуации в Брашов (ISU). Според цитирания източник, над 100 пожарникари продължават интервенцията, като ресурсите се допълват, за да се осигурят нуждите от вода на мястото на инцидента.

За да се допълнят ресурсите, необходими за интервенцията, бяха поискани още два пожарогасителни камиона с вода и пяна от пожарогасителните служби Дъмбовица и Харгита, за да помогнат на мястото на инцидента, както и цистерна с капацитет 30 000 литра вода от пожарникарите Муреш“, съобщиха от пожарникарите.

Мерките бяха разпоредени превантивно, за да се осигурят нуждите от вода на мястото на интервенцията, като се има предвид, че някои от близките водоизточници от други туристически обекти вече са използвани. ОЩЕ: Горя покрив на хотел край Ахелой