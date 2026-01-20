Нов ръст на цените на горивата в Северна Македония

След поскъпването на горивата на 13 януари 2026 г. в Северна Македония се отбелязва нов ръст в цените, става ясно от публикация в македонската медия meta.mk. Става въпрос за увеличение в цените на бензина и дизела на територията на югозападната ни съседка, а данните са на македонския енергиен и воден регулатор. Новите цени влизат в сила от утре, а това е поне третото подобно решение само за първия месец на годината.

Колко струват бензинът и дизелът?

Цените на бензина и дизела се увеличават, съобщи Регулаторната комисия за енергетика, води и услуги за управление на битовите отпадъци.

От утре цената на бензина Eurosuper 95 и 98 и екстра лекото битово масло ще се увеличи с 1,50 денара за литър, а цената на Eurodizel ще се увеличи с два денара за литър.

Според новото решение един литър Eurosuper 95 ще струва 72, а Eurosuper 98 - 74 денара, докато дизелът ще струва 66,50 денара. Цената на дребно на мазута ще се увеличи с 0,854 денара за килограм и вече ще възлиза на 32,987 денара/кг.

„Референтните цени на петролните деривати на световния пазар, спрямо предишното изчисление, са се увеличили средно с 4,109% за бензина, 5,194% за дизела, 4,462% за екстра лекия петрол и 3,846% за мазута.

Валутният курс на денара спрямо долара

Валутният курс на денар спрямо долара през изминалия период, след който цените са формирани с предишното изчисление, е по-висок с 0,2303%“, информира ERC. ОЩЕ: Горивата в Северна Македония поскъпнаха