Спорт:

Нов ръст на цените на горивата в Северна Македония

20 януари 2026, 17:03 часа 300 прочитания 0 коментара
Нов ръст на цените на горивата в Северна Македония

След поскъпването на горивата на 13 януари 2026 г. в Северна Македония се отбелязва нов ръст в цените, става ясно от публикация в македонската медия meta.mk. Става въпрос за увеличение в цените на бензина и дизела на територията на югозападната ни съседка, а данните са на македонския енергиен и воден регулатор. Новите цени влизат в сила от утре, а това е поне третото подобно решение само за първия месец на годината.

Колко струват бензинът и дизелът?

Цените на бензина и дизела се увеличават, съобщи Регулаторната комисия за енергетика, води и услуги за управление на битовите отпадъци.

От утре цената на бензина Eurosuper 95 и 98 и екстра лекото битово масло ще се увеличи с 1,50 денара за литър, а цената на Eurodizel ще се увеличи с два денара за литър.

Според новото решение един литър Eurosuper 95 ще струва 72, а Eurosuper 98 - 74 денара, докато дизелът ще струва 66,50 денара. Цената на дребно на мазута ще се увеличи с 0,854 денара за килограм и вече ще възлиза на 32,987 денара/кг.

„Референтните цени на петролните деривати на световния пазар, спрямо предишното изчисление, са се увеличили средно с 4,109% за бензина, 5,194% за дизела, 4,462% за екстра лекия петрол и 3,846% за мазута.

Валутният курс на денара спрямо долара

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Валутният курс на денар спрямо долара през изминалия период, след който цените са формирани с предишното изчисление, е по-висок с 0,2303%“, информира ERC. ОЩЕ: Горивата в Северна Македония поскъпнаха

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Бензин Горива дизел Република Северна Македония цени на горивата
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес