Горивата в Северна Македония поскъпнаха

Енергийният регулатор в Република Северна Македония (RCEW) прие решение за увеличаване на цените на дребно на петролните деривати средно с 0,03% в сравнение с решението от 5 януари 2026 г., съобщи македонската телевизия 21. Максималните цени на петролни деривати в югозападната ни съседка влизат в сила от утре. До новите цени се стигна, заради промените в референтните цени на петролните деривати на световния пазар, спрямо предходното изчисление, като се наблюдава лек ръст за бензина и екстра лекия петрол.

Освен това - валутният курс на денар спрямо долара през изминалия период, след който цените са формирани с предишното изчисление, е по-висок с 0,7158%.

Ето цените:

От 13.01.2026 г. в 00:01 ч. максималните цени на петролните деривати ще бъдат: Моторен бензин EUROSUPER BS – 95 70.50 (денара/литър); Моторен бензин EUROSUPER BS – 98 72.50 (денара/литър); Дизелово гориво EURODIESEL BS (D-E V) 64.50 (денара/литър); Екстра леко мазут 1 (EL-1) 64.50 (денари/литър); Мазут M-1 NS 32 133 (денара/килограм).

Цените на дребно на бензините EUROSUPER BS-95 и EUROSUPER BS-98, както и на екстра лекото домакинско масло (EL-1), се увеличават с 0.50 ден/литър.

Цената на дребно на ЕВРОДИЗЕЛ (D-E V) не се променя.

Цената на дребно на мазут M-1 NS е намалена с 0.668 ден/кг и вече ще възлиза на 32.133 ден/кг. Обръщаме внимание, че това са максималните цени на петролните деривати. Търговците на едро и дребно на петролни деривати и транспортни горива могат да определят цените на отделните петролни деривати и транспортни горива по-ниски от най-високите установени цени. ОЩЕ: Горивата в Северна Македония с нови цени от полунощ