Любопитно:

Горивата в Северна Македония поскъпнаха

12 януари 2026, 14:21 часа 185 прочитания 0 коментара
Горивата в Северна Македония поскъпнаха

Енергийният регулатор в Република Северна Македония (RCEW) прие решение за увеличаване на цените на дребно на петролните деривати средно с 0,03% в сравнение с решението от 5 януари 2026 г., съобщи македонската телевизия 21. Максималните цени на петролни деривати в югозападната ни съседка влизат в сила от утре. До новите цени се стигна, заради промените в референтните цени на петролните деривати на световния пазар, спрямо предходното изчисление, като се наблюдава лек ръст за бензина и екстра лекия петрол.

Освен това - валутният курс на денар спрямо долара през изминалия период, след който цените са формирани с предишното изчисление, е по-висок с 0,7158%.

Ето цените:

От 13.01.2026 г. в 00:01 ч. максималните цени на петролните деривати ще бъдат: Моторен бензин EUROSUPER BS – 95 70.50 (денара/литър); Моторен бензин EUROSUPER BS – 98 72.50 (денара/литър); Дизелово гориво EURODIESEL BS (D-E V) 64.50 (денара/литър); Екстра леко мазут 1 (EL-1) 64.50 (денари/литър); Мазут M-1 NS 32 133 (денара/килограм).

Цените на дребно на бензините EUROSUPER BS-95 и EUROSUPER BS-98, както и на екстра лекото домакинско масло (EL-1), се увеличават с 0.50 ден/литър.

Цената на дребно на ЕВРОДИЗЕЛ (D-E V) не се променя.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Цената на дребно на мазут M-1 NS е намалена с 0.668 ден/кг и вече ще възлиза на 32.133 ден/кг. Обръщаме внимание, че това са максималните цени на петролните деривати. Търговците на едро и дребно на петролни деривати и транспортни горива могат да определят цените на отделните петролни деривати и транспортни горива по-ниски от най-високите установени цени. ОЩЕ: Горивата в Северна Македония с нови цени от полунощ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Горива цени на горивата Северна Македония
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес