Новата власт:

Най-после: Кабинетът даде парк “Врана“ на Столична община

07 май 2026, 16:02 часа 485 прочитания 0 коментара
Снимка: Дон Базилио
С решение на правителството парк “Врана“ в София и съседен поземлен имот преминават в управление на Столична община. Те ще се използват за задоволяване на обществени потребности от местно значение, свързани с отдиха, развлечението, спорта и подобряване качеството на живот.

Ще се осигури възможност за развитие и зелено пространство за обществено ползване със свободен достъп, подобряване на околната среда, опазване и съхраняване на редки видове в парк “Врана“, при спазване на режимите на дейности и опазване, въведени със Закона за културното наследство.

Разходите, свързани имотите, ще се поемат от общинския бюджет. Парк “Врана“ е публична държавна собственост и е със статут на единична недвижима културна ценност на градинското и парково изкуство, с категория “национално значение“.

Със същото решение поради отпаднала необхидомст управлението на съседния на парка терен и сграда в него се отнема от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, като сградата става от публична държавна собственост частна държавна собственост.

Спасиана Кирилова Редактор
