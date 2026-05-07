Най-после: Кабинетът даде парк “Врана“ на Столична община

С решение на правителството парк “Врана“ в София и съседен поземлен имот преминават в управление на Столична община. Те ще се използват за задоволяване на обществени потребности от местно значение, свързани с отдиха, развлечението, спорта и подобряване качеството на живот.

Ще се осигури възможност за развитие и зелено пространство за обществено ползване със свободен достъп, подобряване на околната среда, опазване и съхраняване на редки видове в парк “Врана“, при спазване на режимите на дейности и опазване, въведени със Закона за културното наследство.

Още: До края на годината отварят парк “Врана“, но ако всичко е нормално

Разходите, свързани имотите, ще се поемат от общинския бюджет. Парк “Врана“ е публична държавна собственост и е със статут на единична недвижима културна ценност на градинското и парково изкуство, с категория “национално значение“.

Със същото решение поради отпаднала необхидомст управлението на съседния на парка терен и сграда в него се отнема от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, като сградата става от публична държавна собственост частна държавна собственост.

Още: Премахват опасните дървета в парк “Врана“