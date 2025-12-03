Лайфстайл:

ОББ с най-високо признание за лидерската ѝ позиция и изключителните ѝ бизнес резултати за 2025 г.

03 декември 2025, 17:22 часа 624 прочитания 0 коментара
ОББ с най-високо признание за лидерската ѝ позиция и изключителните ѝ бизнес резултати за 2025 г.

На 32-рите годишни награди „Банкер на годината“, организирани от „БАНКЕРЪ“, Кристоф Де Мил, главен изпълнителен директор на ОББ и кънтри мениджър на KBC Group в България, бе отличен с престижния приз „Банкер на годината“ за запазване на водещата позиция на ОББ като най-голяма по общ размер на активите банка на пазара през 2025 г.

Тази награда е признание за изключителните бизнес резултати на ОББ във всички бизнес линии през отиващата си година, с което банката затвърждава лидерската си позиция като най-голямата финансова институция в страната.

ОББ спечели първото място по активи на българския банков пазар чрез поредица от успешни сливания и придобивания. През 2025 г. банката затвърди позицията си чрез отлични бизнес постижения. В момента активите на ОББ достигат впечатляващите 42 милиарда лева – сума, която представлява около една пета от всички активи на банковия сектор в България.

„Да си най-голям е едно нещо, но да съумееш да останеш най-голям – съвсем различно. Благодаря на всички 5000 служители на ОББ за отдадеността и професионализма им, както и на над 2 милиона клиенти, които ни гласуват доверие всеки ден. Това отличие е плод на нашите общи усилия и ангажираност към устойчивия успех на банката“, заяви Кристоф Де Мил по повод наградата.

ОББ за първи път получава приза „Банкер на годината“ в категорията „Общ размер на активите“, което подчертава впечатляващото развитие на банката през последните месеци. По-рано през 2025 г. ОББ бе отличена и с наградата „Банка на годината“ в категория „Пазарен дял“.

Кристоф Де Мил пое поста главен изпълнителен директор на ОББ в началото на годината, след като успешно ръководи сливането и интеграцията между ОББ и българското подразделение на Райфайзенбанк интернешънъл. Именно този стратегически успех, заедно с последвалите бизнес успехи на ОББ, допринесе за неговия избор и му даде възможност да реализира първите си значими успехи начело на банката.

Наградата „Банкер на годината“ е символ на доверие, стабилност и професионална отговорност към клиентите, партньорите и служителите на ОББ, като потвърждава водещата роля на банката на българския пазар.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
ОББ
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес