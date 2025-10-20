ОББ ще финансира устойчиви проекти за близо 314.4 млн. евро

ОББ като част от Фонд за устойчиви градове (ФУГ) подписа Гаранционни споразумения за изпълнение на нов финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за кръгова икономика“. За първи път в България тази портфейлна гаранция дава възможност за комбиниране на заемно финансиране с безвъзмездна финансова помощ (БФП) в рамките на една операция. В консорциума Фонд за устойчиви градове ОББ е партньор с Фонд за устойчиво градско развитие (ФУГР), Фонд ФЛАГ и Българска консултантска организация (БКО).

Очакваният общ портфейл от кредити по двете позиции, изпълнявани от Фонд за устойчиви градове, надхвърля 615,5 млн.лв./314.4 млн. евро. ФУГ ще кредитира, при преференциални условия, проекти за кръгова икономика, вкл. енергийна и ресурсна ефективност, до края на 2029 г. Предвидена е възможност за съпътстващ кредитите грант за 57,45 млн. лв./29.37 млн. евро (в размер до 15% от кредита). По всеки отделен кредит се осигурява и 80% гаранция от Фонд на фондовете. Допустимите проекти могат да бъдат реализирани във всички региони на България. Максималният срок за погасяване достига до 10 години за кредитите с цел енергийна ефективност и до 15 години за кредитите с цел ресурсна ефективност. Максималният размер на кредитите е до 7.5 млн. лв./3.8 млн. евро, като следва да бъде съобразен и с приложимия режим на държавна помощ.

„Това е поредното споразумение в областта на устойчивото финансиране, което подписваме с Фонда на фондовете. Щастливи сме от факта, че през тази година има специален акцент върху кръговата икономика. Но най-важното е, че тази програма е истински пример за това как сътрудничеството между публичния и частния сектор позволяват на българския бизнес да получи финансиране и да реализира значими проекти, които ще допринесат както за модернизирането на българската икономика, намаляването на въглеродния отпечатък и опазването на околната среда, така и за икономическия растеж на страната.“, сподели Кристоф Де Мил, главен изпълнителен директор на ОББ.

Фонд за устойчиви градове бе класиран на първо място по всички 12 обособени позиции на процедурата и е определен от Фонд на фондовете за изпълнител на двете най-големи от тях – позиции 11 и 12, с общ публичен ресурс от 156 млн. лв./ 80 млн. евро. Средствата са осигурени по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027 (ПКИП), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). От кредити с облекчени условия и БФП ще могат да се възползват както МСП, така и корпоративни клиенти.

От страна на ФУГ споразуменията бяха подписани от Кристоф де Мил, главен изпълнителен директор на Обединена българска банка (ОББ), Франк Янсен, изпълнителен директор на ОББ, Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ, Виктор Йоцов, изпълнителен директор на Фонд за устойчиво градско развитие, и Стоян Ставрев управител на Българска консултантска организация. От името на Фонда на фондовете подпис положиха изпълнителните директори на Александър Ненков и Александър Георгиев. В рамките на церемонията, приветствия към участниците отправиха заместник-министърът на икономиката и растежа Красимир Якимов и Илияна Илиева, ръководител на Управляващия орган на ПКИП.

Очаква се официалното стартиране на инструмента в началото на 2026 г., когато ще бъде публикувана покана за кандидатстване на уебсайта на Фонд за устойчиви градове – www.citiesfund.bg. Предлагането на продуктите ще се извършва чрез физически канали на дистрибуция на ОББ.