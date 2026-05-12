Различни видове ваучери за най-уязвимите: "Прогресивна България" подготвя мерки при скок на горивата

12 май 2026, 8:53 часа 415 прочитания 0 коментара
Ще предложим мерки, които вече са разработени, за най-уязвимите групи при нов скок на цените на горивата. Те са доста по-таргетирани, не както досега. Но тепърва ще ги коментираме с бизнеса. Обмисляме различни видове ваучери. Това съобщи депутатът от "Прогресивна България" Константин Проданов в ефира на Нова телевизия. Той добави, че мерките са 15 - специално по отношение на горивата, като ще има и насочени към засегнатия и губещ бизнес.

"Те са насочени към тези, които имат най-голяма нужда от тях. Например при домакинствата ще се стъпи на тези, които са под линията на бедност и са енергийно бедни - два подоходни критерия. Това ще са каскадни мерки. Те ще са обвързани с допълнителен ръст на цените на горивата, защото към настоящия момент все още не сме в окото на бурята - цените на петрола все още са далеч от рекордните, които сме виждали в предишни години", обясни Проданов.

Относно мерките, които предлагат за регулиране на цените, депутатът обясни: „Ефективен пазар без ефективни регулатори е малко като християнство без чистилище, или както казва Достоевски - „Когато няма Бог, всичко е позволено“.

Проданов каза, че замразяване на доходи в публичния сектор няма да има. Но ще има преосмисляне на начина, по който се формират възнагражденията в различни сектори, където в много случаи има автоматични механизми. „Те имат проинфлационен ефект и трябва да бъдат преосмислени“, смята той.

Виолета Иванова Редактор
