Държавното предприятие купува мляко 2 пъти по-скъпо от една шепа привилегировани: "Министърът на народа" с разкрития (ВИДЕО)

12 май 2026, 10:28 часа 928 прочитания 0 коментара
Държавното предприятие изкупува на 2,5 пъти по-висока цена млякото от една шепа привилегировани. В същото време във Видинско малките и средни ферми изобщо не продават вече мляко, а го изхвърлят в каналите, защото няма кой да им го изкупи. Такова разкритие направи бившият служебен земеделски министър Иван Христанов в свое видео във Фейсбук.

"Държавата е завладявана 36 години от всякакви крадци. Много работа отметнахме, много и остана. Можем да я вършим и без власт - просто е по-трудно, по-опасно и по-бавно. Очаквате от мен да продължа борбата, да разкривам схемаджиите на държавна хранилка и парите да се харчат за хората. Това и ще продължа да правя. В следващите дни очаквайте разкрития как държавно дружество създава група от привилигировани олигарси. Във видеото поставям началото на това осветяване. Благодаря ви за подкрепата досега. Ще имаме нужда от нея и за в бъдеще", написа той.

"Ел Би Булгарикум" купува скъпо от привилегировани с министри на конци

Христанов обясни как държавното предприятие купува скъпо мляко от избрани производители, докато други изхвърлят продукцията си, защото няма кой да я купи.

"На обикновения, на нормалния пазар, преработватели и посредници изкупуват българското качествено хубаво прясно мляко, сурово, на 25 евроцента. А "Ел Би Булгарикум" го изкупува от една каста привилегировани на 65 евроцента. Това е едно от нещата, с които се борим - създаване на каста от привилегировани. Държавното предприятие изкупува на 2,5 пъти по-висока цена млякото от една шепа привилегировани. В същото време във Видинско малките и средни ферми изобщо не продават вече мляко, а го изхвърлят в каналите, защото няма кой да им го изкупи", поясни Христанов.

Той посочи и едно от привилегированите лица - Димитър З.

"Казвам го, за да отправя послание към целия сектор - да започне да помага в това да се борим с привилегированите, които ощетяват онези, които си нямат министър на конци", допълни той.

Разкритията ще продължат

Христанов беше категоричен, че въпреки че вече не е министър, ще продължи с разкритията.

"Искам да кажа нещо много важно - какво продължаваме да правим от тук нататък, след като вече не съм министър. Много просто - продължаваме да се борим - за държавата си, за народа си и за България. Защото въпреки огромните обеми работа, които успяхме да отметнем за тези 2 месеца и 18 дни, има още много работа да се върши. Още много разкрития да бъдат направени", заяви той.

"От тук нататък, без значение, че не съм министър, продължаваме с разкритията, продължаваме да осветяваме схемите, продължаваме да казваме как трябва да се правят нещата. Ще бъдем абсолютно безкомпромисен коректив на сегашната власт и няма да позволяваме това недоверие между народ и държава да се увеличава, както беше преди", допълни той.

Интересна подробност е, че в описанието на видеото Христанов е поставил любопитния хаштаг #МинистърНаНарода.

Десислава Любомирова
