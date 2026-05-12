Петролният пазар е твърде оптимистичен, по-зле е. Има по-евтин дизел от българския в ЕС: Анализ

Ако питате мен, пазарите са прекалено оптимистични. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев и даде примери защо го казва – норвежки суров петрол е продаден за 155 долара за барел, а иракски петрол, минал през Ормузкия петрол – за 140 долара. Фючърсният пазар (т.е. този със заявките) е много по-оптимистичен и се води от политически изказвания, а не от реалността, каза Бенчев в студиото на сутрешния блок на БНТ.

Според Бенчев, дори войната между САЩ и Иран се реши сега, цените на суровия петрол ще са средно около 100 долара за барел и то до края на годината. Ако продължи до юни – 120-140 долара. Ако продължи след юли, няма да говорим за цени, а за недостиг и липси на горива, особено в Азия – в Европа вече разрешиха използване на американски керосин. Ще има наддаване за петрол между Азия и Европа, ако войната с Иран продължи.

Около 2-2,5% е поскъпването на бензина в България, каза още Бенчев. Той няколко пъти каза, че не иска да дава по-дългосрочни прогнози, защото няма сигурност какво ще стане в по-далечно бъдеще. Запазване най-ниските цени на горивата в ЕС, макар че в Полша дизелът е по-нисък – причината е, че Полша намали ДДС до 8% и акциза – наполовина. В България акциз може да се сваля на пропан-бутана, каза Бенчев, визирайки диапазона на налозите заради ЕС и че България е на най-ниското възможно сега ниво.

