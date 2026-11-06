Почина Вежди Рашидов

Почина големият български скулптор Вежди Рашидов. Това съобщиха източници на Actualno.com. "Вежди Рашидов си отиде. Големият български творец, бивш депутат, бивш министър на културата и бивш председател на Народното събрание е починал тази сутрин след кратко боледуване. Голям творец, голям българин, голям човек! Почивай в мир, скъпи приятелю! Много, много ме боли....", написа в профила си във Facebook журналистката Валерия Велева.

„Трудно се намират думи, когато си отива човек, с когото си извървял толкова дълъг път. Вежди беше много повече от голям творец, министър и общественик. За мен той беше приятел. Човек с огромно сърце, силен характер и талант, който не се побираше в никакви рамки“, написа в профила си във Facebook лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„През годините сме преживели много заедно. Имали сме и трудни моменти, и разногласия, но едно никога не се е променяло - уважението и приятелството помежду ни. Вежди оставя след себе си не само изкуство, което ще надживее поколения, но и спомени, които никога няма да избледнеят.Ще ми липсваш, приятелю! Поклон пред паметта ти“, пише още той.

Кой е той?

Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Той бе сред най-изявените фигури в българския културен и обществен живот през последните десетилетия. Освен световнопризнат скулптор, чиито творби са част от редица престижни галерии у нас и в чужбина, той прекара години в политиката — като депутат в няколко парламента, два пъти министър на културата и председател на 48-ото Народно събрание.