Иван Иванов: Информираният избор започва с разбирането как се управляват пенсионните ни спестявания

Как се превръщат пенсионните вноски в дългосрочни инвестиции? Каква е връзката между доходността и риска и защо разбирането на инвестиционните решения е толкова важно за финансовото ни бъдеще? По тези въпроси разговаряме с Иван Иванов, CFA, главен изпълнителен директор на „ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване“.

Успехът на една инвестиционна стратегия се измерва в десетилетия, а не в резултатите от една година.. Затова отговорното пенсионно планиране изисква не само професионално управление на средствата, но и разбиране на принципите, по които те се инвестират. В свят на динамични финансови пазари и все по-широки инвестиционни възможности достъпът до достоверна информация и способността да оценяваме връзката между доходност, риск и инвестиционен хоризонт са в основата на информирания избор.

Г-н Иванов, много хора знаят, че имат пенсионна партида, но не и как се управляват средствата им. Как работят пенсионните фондове?

При допълнителното пенсионно осигуряване средствата се натрупват по индивидуални партиди и се инвестират в различни финансови инструменти като държавни и корпоративни облигации, акции и други допустими активи. Основната цел е постигането на дългосрочен инвестиционен резултат при отговорно управление на риска и спазване на нормативните изисквания. Но според мен днес разговорът за пенсионните спестявания трябва да надхвърли въпроса за постигнатата доходност. Истинската стойност на пенсионните инвестиции се измерва в десетилетия, а не в резултатите за една година. Затова е важно да разбираме не само колко средства сме натрупали, но и как се инвестират те, какъв риск поемаме и как инвестиционната стратегия съответства на периода до пенсиониране.

В ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване вярваме, че нашата отговорност не се изчерпва с професионалното управление на активите. Тя включва и задължението да предоставяме ясна, достъпна и прозрачна информация, така че клиентите да могат да вземат информирани решения. За мен най-важната промяна е в начина, по който хората започват да мислят за пенсионните си спестявания – не просто да питат „Каква доходност постигнахте?“, а „Как управлявате парите ми, какъв риск поемате и защо този инвестиционен подход е подходящ за мен?“. Именно този разговор искаме да насърчаваме.

Доходността често е водещ критерий при избор на пенсионен фонд. Достатъчна ли е тя?

Доходността е важен показател, но сама по себе си не дава пълна представа за управлението на пенсионните средства. При сравняването на фондове е необходимо да се разглеждат резултати за съпоставими периоди, равнището на инвестиционния риск, инвестиционната политика и приложимите такси. Постигнатата доходност за минал период не гарантира бъдещи резултати.Тук бих казал, че не е достатъчно да знаем каква доходност е постигнал даден фонд. Важно е да разбираме при какъв риск е постигната тя и какви фактори могат да повлияят върху бъдещите инвестиционни резултати. Затова е препоръчително хората да използват официално публикуваните данни на пенсионноосигурителните дружества и Комисията за финансов надзор.

Каква е ролята на управлението на риска?

Винаги съм разглеждал риска не като абстрактно понятие, а като величина, която можем да анализираме, измерваме и управляваме. В инвестиционния процес всяко решение е свързано с определена степен на несигурност. Нашата задача е да оценяваме тази несигурност чрез количествени модели, анализ на вероятностите и различни пазарни сценарии. При управлението на пенсионните средства следим редица фактори – пазарен, кредитен и ликвиден риск, взаимовръзките между отделните активи и възможното им поведение при неблагоприятни икономически условия.

За мен доброто управление на риска не означава да търсим инвестиции без риск - такива практически не съществуват. Означава да разбираме какъв риск поемаме, защо го поемаме и дали той е обоснован спрямо очакваната доходност и дългосрочните инвестиционни цели. В нашето дружество разглеждаме управлението на риска като неразделна част от инвестиционния процес, основана на системен анализ, количествена оценка и спазване на нормативните изисквания. В крайна сметка отговорното инвестиране не е въпрос само на това колко можем да спечелим, а и на това какви загуби е възможно да понесем по пътя към дългосрочната цел.

Защо инвестиционният хоризонт е толкова важен?

Пенсионното осигуряване е дългосрочно по своя характер. Продължителността на периода на натрупване има значение за възможностите за реализиране на инвестиционен резултат. Финансовите пазари преминават през периоди на растеж и спад, които могат да повлияят върху стойността на пенсионните активи. По-дългият инвестиционен хоризонт създава възможности за натрупване на доходност във времето, но не елиминира риска от загуби и не гарантира положителен резултат. Тук искам да подчертая, че в пенсионното планиране времето има съществено значение. Затова е важно хората да се интересуват от своите пенсионни спестявания и начина на тяхното управление през целия период на осигуряване, а не само когато наближат пенсионна възраст.

Какво значение ще има мултифондовият модел за информирания избор?

Предстоящото въвеждане на мултифондовия модел от 1 януари 2027 г. поставя допълнителен акцент върху разбирането на инвестиционния риск. Моделът предвижда различни инвестиционни профили както следва: динамичен, балансиран и консервативен, при условията и ограниченията, определени в Кодекса за социално осигуряване. Това създава възможност инвестиционният подход да бъде по-добре съобразен с възрастта и периода до пенсиониране на осигурените лица. Информираният избор предполага човек да разбира връзката между инвестиционния хоризонт, възможната доходност и риск. Няма инвестиционен подход, който да е еднакво подходящ за всички.

Какво бихте посъветвали хората, които искат да направят по-информиран избор за своето пенсионно осигуряване?

На първо място да проверяват информацията от официални и надеждни източници.

Важно е да познават състоянието на индивидуалната си пенсионна партида, инвестиционната политика на фонда, публикуваните показатели за доходност и риск и приложимите такси. Когато сравняват пенсионни фондове, е необходимо да използват съпоставими данни и да не се ръководят единствено от резултатите за кратък период. В ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване поставяме акцент върху предоставянето на достъпна информация за допълнителното пенсионно осигуряване, инвестиционните принципи и рисковете, свързани с управлението на средствата.

За мен информираният избор започва с три въпроса: Как се управляват средствата ми? Какъв риск се поема? Какво означават публикуваните инвестиционни резултати? Когато човек разбира отговорите, той има по-добра основа за своите дългосрочни финансови решения.

Бизнес визитка

Иван Иванов е Главен изпълнителен директор на „ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване“. Той има над 20 години опит във финансовия сектор, с фокус върху управлението на инвестиции и пенсионни фондове. Преди да поеме настоящата си позиция, ръководи Инвестиционния отдел в ПОК „ДСК-Родина“ и заема ключови роли като портфолио мениджър и финансов анализатор. Притежава CFA квалификация и е лицензиран инвестиционен консултант. В работата си следва принципа, че устойчивите резултати се постигат чрез дългосрочно мислене, дисциплина и отговорност към всяко индивидуално финансово решение.