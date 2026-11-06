Работодателите вече имат достъп до целите трудови досиета на служителите

Работодателите в България вече могат да получават електронен достъп до пълната информация за трудовата история на своите служители чрез нова услуга на Националната агенция за приходите (НАП). Досега те имаха достъп само до данните, които сами са подали в регистъра. Новата възможност обхваща информацията, която преди се вписваше в хартиените трудови книжки.

Какво трябва да знаят работодателите и служителите?

Достъпът се предоставя след заявление от работодателя и проверка от служител на НАП дали между него и съответното лице има действащо трудово правоотношение.

Достъпът се прекратява при прекратяване на трудовото правоотношение.

Защитени остават чувствителни данни – работодателят няма да има достъп до информация за трудовото възнаграждение и обезщетенията, получавани от служителя при предишни работодатели.

Новата услуга е част от над 200 електронни услуги, предоставяни от приходната агенция.

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Към момента в регистъра са създадени над 7 милиона записа по трудови правоотношения и над 700 записа за служебни правоотношения.

"Работодателят няма да има достъп до информацията за тяхното трудово възнаграждение и обезщетение при предходните работодатели. Нещо, което е правилно", коментира Жасмина Саръиванова, директор „Индустриални отношения“ в БСК.

От Българската стопанска камара коментираха, че електронната услуга е стъпка към преодоляване на проблемите, свързани със загубени или повредени хартиени трудови книжки, и улеснява администрирането на трудовите правоотношения.

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През миналата година чрез електронните услуги са направени над 2 млн. справки от физически и юридически лица.