Еврото завършва седмицата с рязък обрат и преминаване на важна граница

На 27 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 12 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1126 спрямо щатския долар. Такива ниски равнища не бяха наблюдавани от около година и половина, когато курсът слезе до 1,093 спрямо американската валута. Постепенно единната европейска валута започна да се възстановява бавно и премина и ключовата психологическа бариера от 1,12 спрямо долара. Вчера еврото бе близо до най-добрите си постижения за последния месец, но изведнъж последва рязък обрат в последния ден от седмицата.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 6 ноември, за 1,1179 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,37% под последното отчетено ниво в четвъртък - 1,122.

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Европейската централна банка определи на 5 ноември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1224 щатски долара спрямо 1,1267 долара на 4 ноември.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 октомври, когато слезе на ниво 1,1126.

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Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 6 октомври - 1,126 спрямо долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 27 октомври 2026 г. - 1,1126.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.