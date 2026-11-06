Спорт по ТВ днес - 6 ноември

По традиция петъчният ден ни подготвя за изобилието от спорт през уикенда. Днес ще можем да наблюдаваме футбол както от родната Първа лига, така и от световните първенства. Започва и Гран при на Бразилия във Формула 1, а в тениса набира скорост "Мастърс"-а в Париж. Телевизианната програма ни е подготвила още моторни спортове, баскетбол, волейбол, снукър, голф, фигурно пързаляне и други.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес

10:25 Фигурно пързаляне: Гран при на Китай, Евроспорт 2

12:00 Тенис: "Мастърс" 1 000 Париж, Макс спорт 1

13:00 Фигурно пързаляне: Гран при на Китай, Евроспорт 2

13:00 Вдигане на тежести: Световно първенство в Нинбо, Китай, Ринг

13:30 Снукър: Международен шампионат, Евроспорт 1

13:35 Moto GP: Гран при на Катар, първа тренировка, Макс спорт 2

15:00 Падел: Световна купа в Катар, Ринг

15:35 Самбо: Световно първество в Ташкент, Евроспорт 2

17:00 Футбол: Първа лига, Септември София - Локомотив София, Диема спорт

17:30 Младежки Олимпийски игри в Дакар, БНТ 3

17:30 Формула 1: Гран при на Бразилия, първа тренировка, Диема спорт 3

17:50 Moto GP: Гран при на Катар, втора тренировка, Макс спорт 2

19:00 Баскетбол: Евролига, Бешикташ - Жалгирис, Макс спорт 3

19:15 Футбол: Първа лига, Ботев Пловдив - Дунав Русе, Диема спорт

19:15 Волейбол: ЦСКА - Металург, Max One

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, Айтрахт Брауншвайг - Енерги Котбус, Диема спорт 2

19:30 Футбол Втора Бундеслига, Динамо Дрезден - Гройтер Фюрт, Нова спорт

20:00 Тенис: "Мастърс" 1 000 Париж, Макс спорт 1

21:00 Формула 1: Гран при на Бразилия, втора тренировка, Диема спорт 3

21:15 Баскетбол: Евролига, Олимпиакос - Цървена Звезда, Макс спорт 2

21:30 Футбол: Бундеслига, Хамбургер - Борусия Мьонхенгладбах, Нова спорт

21:45 Футбол: Серия А, Венеция - Удинезе, Макс спорт 3

21:45 Футбол: Лига 1, Тулуза - Страсбург, Диема спорт

22:00 Голф: PGA тур, Евроспорт 2

22:00 Футбол: Чемпиъншип, Дарби Каунти - Болтън, Диема спорт 3

22:00 Футбол: Висша лига, Евертън - Ковънтри, Диема спорт 2

22:00 Футбол: Ла Лига, Севиля - Депортиво Алавес, Макс спорт 4