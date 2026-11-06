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Спорт по ТВ днес - 6 ноември

06 ноември 2026, 9:49 часа 496 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Спорт по ТВ днес - 6 ноември

По традиция петъчният ден ни подготвя за изобилието от спорт през уикенда. Днес ще можем да наблюдаваме футбол както от родната Първа лига, така и от световните първенства. Започва и Гран при на Бразилия във Формула 1, а в тениса набира скорост "Мастърс"-а в Париж. Телевизианната програма ни е подготвила още моторни спортове, баскетбол, волейбол, снукър, голф, фигурно пързаляне и други.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес

10:25 Фигурно пързаляне: Гран при на Китай, Евроспорт 2

12:00 Тенис: "Мастърс" 1 000 Париж, Макс спорт 1

13:00 Фигурно пързаляне: Гран при на Китай, Евроспорт 2

13:00 Вдигане на тежести: Световно първенство в Нинбо, Китай, Ринг

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13:30 Снукър: Международен шампионат, Евроспорт 1

13:35 Moto GP: Гран при на Катар, първа тренировка, Макс спорт 2

15:00 Падел: Световна купа в Катар, Ринг

15:35 Самбо: Световно първество в Ташкент, Евроспорт 2

17:00 Футбол: Първа лига, Септември София - Локомотив София, Диема спорт

17:30 Младежки Олимпийски игри в Дакар, БНТ 3

17:30 Формула 1: Гран при на Бразилия, първа тренировка, Диема спорт 3

17:50 Moto GP: Гран при на Катар, втора тренировка, Макс спорт 2

19:00 Баскетбол: Евролига, Бешикташ - Жалгирис, Макс спорт 3

19:15 Футбол: Първа лига, Ботев Пловдив - Дунав Русе, Диема спорт

19:15 Волейбол: ЦСКА - Металург, Max One

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, Айтрахт Брауншвайг - Енерги Котбус, Диема спорт 2

19:30 Футбол Втора Бундеслига, Динамо Дрезден - Гройтер Фюрт, Нова спорт

20:00 Тенис: "Мастърс" 1 000 Париж, Макс спорт 1

21:00 Формула 1: Гран при на Бразилия, втора тренировка, Диема спорт 3

21:15 Баскетбол: Евролига, Олимпиакос - Цървена Звезда, Макс спорт 2

21:30 Футбол: Бундеслига, Хамбургер - Борусия Мьонхенгладбах, Нова спорт

21:45 Футбол: Серия А, Венеция - Удинезе, Макс спорт 3

21:45 Футбол: Лига 1, Тулуза - Страсбург, Диема спорт

22:00 Голф: PGA тур, Евроспорт 2

22:00 Футбол: Чемпиъншип, Дарби Каунти - Болтън, Диема спорт 3

22:00 Футбол: Висша лига, Евертън - Ковънтри, Диема спорт 2

22:00 Футбол: Ла Лига, Севиля - Депортиво Алавес, Макс спорт 4

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Бундеслига Формула 1 Голф Висша лига Снукър Серия А Самбо Лига 1 вдигане на тежести Мастърс Париж Moto GP Гран при на Бразилия фигурно пързаляне Чемпиъншип Ла лига Младежки Олимпийски игри Втора Бундеслига Първа лига Световно първенство по вдигане на тежести
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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