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"Къпем се във фитнеса и замръзваме в стаите": Зимен ад за студентите в София

06 ноември 2026, 8:49 часа 895 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay.com
"Къпем се във фитнеса и замръзваме в стаите": Зимен ад за студентите в София

За поредна година студентите в софийския кв. „Студентски град“ ги чака зимен ад – без парно и топла вода. Най-засегнатите са живущите в блок 61 на УНСС. В някои от съседните сгради отоплението вече е възстановена, но на редица места студентите продължават да търсят алтернативни начини да се стоплят и да поддържат хигиената си. Основната причина за кризата е остарялата и амортизирана водопреносна мрежа.

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Обитателите на по-горни етажи на общежитията споделят, че проблемът при тях е още по-сериозен. За някои топлата вода е лукс от почти месец. За да се справят с положението, младите хора се спасяват кой както може — едни ползват баните във фитнес залите в района, а други се връщат към познатите методи с кофа, канче и бързовар.

Ползването на духалки и печки в общежитията е строго забранено. Причината е, че има риск от претоварване на електрическата инсталация и пожари.

Потърпевшите студенти вече са изпратили официален доклад до директора на поделение „Студентски столове и общежития“. Младежите се оплакаха, че учат за изпити, облечени с по няколко ката дрехи. Те продължават да чакат институциите и „Топлофикация София“ да предприемат мерки.

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Студентски град парно Топлофикация София топла вода
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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