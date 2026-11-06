За феновете на електронната музика: Modestep и Acid Arab с нови песни и любими хитове в София

Тази седмица пред софийската публика ще бъдат представени две интензивни събития в електронната музиката, в петък, на 6 ноември пристига Modestep в клуб FOMO, а на 7 ноември идва френско-алжирският колектив Acid Arab за клубно парти в Малката текила. Последни бройки билети и за двете събития може да намерите в мрежата на Ticket Station.

Modestep e един от водещите проекти в съвременния свят на бас музиката, смесвайки различни стилове като дръм енд бейс и дъбстеп с рок и електронно звучене. Създаден през 2010 в Лондон, проектът има зад гърба си три студийни албума с хитовете "Sunlight", "Feel Good", "To The Stars" и "Show Me A Sign".

От 2022 насам, Modestep е едноличен проект на Josh Friend, като за концерта си в София артистът ще пристигне с двама мистериозно маскирани участници. В своето изпълнение те ще представят последния албум на Modestep "Give Up The Ghost", който включва 12 трака, някои от които имат по милион слушания в социалните платформи. Този петък, безпогрешната тежка енергия нa Modestep ще накара феновете да танцуват в ритъма на електронната музика.

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Ден по-късно на софийската клубна сцена ще се качи и колективът Acid Arab със своята смесица от електронна мелодия и тонове от Близкия изток и Северна Африка. Формацията има стотици участия по целия свят, както на големи фестивали, така и в някои от най-влиятелните клубове в Европа, Азия, Северна Америка и Северна Африка.

В София те ще представят своя последен албум "Resonance", в който има ново звучене, но и характерните за колектива техно и хаус ритми, дълги повтарящи се мелодии и традиционни вокали.

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Последни бройки за събитието на Modestep на 6 ноември в клуб FOMO и на Acid Arab на 7 ноември в Малката текила може да намерите в мрежата на Ticket Station, а актуална информация следете на сайта на Fest Team.