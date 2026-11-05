България е издала много повече разрешения за пребиваване на граждани на трети страни от средното ниво за ЕС

Делът на издадените у нас разрешения за пребиваване на граждани на трети страни, свързани с трудова дейност през 2025 година, е с близо 20 процентни пункта над средното ниво за Европейския съюз.

Това стана ясно по време на международна конференция за проблемите на трудовата миграция, организирана от Института за изследване на населението и човека при БАН и Българския Червен кръст.

Над 53% от всички близо 23 600 първи разрешения за пребиваване в България на граждани на трети страни, издадени у нас през миналата година, са за трудова дейност, съобщи доц. Спас Тошев от Института за изследване на населението, позовавайки се на данни от Националния статистически институт.

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"За сравнение - в Европейския съюз делът на разрешенията за трудова заетост е 33,6%", заяви той.

Според доц. Стоянка Черкезова от Института, проблемите на трудовите мигранти се наблюдават отчетливо в сезонната циркулация, когато те отиват в чужбина за период от по няколко месеца в отрасли като селското стопанство, строителството, грижите, туризма, ресторантьорството, предаде БНР.

"Хора, които искат да работят, издържат семействата си и не винаги срещат справедливост", посочи тя.

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