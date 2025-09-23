ОИСР повиши прогнозата си за глобалния икономически растеж

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) повиши леко прогнозата си за глобалния икономически растеж за 2025 година до 3,2 на сто спрямо очаквания от 2,9 на сто, които бяха залегнали в юнската оценка, съобщи БТА, позовавайки се на есенната прогноза на организацията. За 2026 г. прогнозата остава без промяна – ръст на световното производство от 2,9 на сто.

В доклада се отбелязва, че през първата половина на годината световната икономика е показала по-голяма устойчивост от очакваното, най-вече благодарение на развиващите се пазари. Организацията обаче предупреждава, че пълният ефект от увеличаването на митата, инициирани тази година от президента на САЩ Доналд Тръмп, все още не е напълно усетен. От май насам митата на САЩ са се повишили за почти всички търговски партньори.

Икономистите на ОИСР отчитат признаци за отслабване на пазарите на труда в редица държави, включително нарастваща безработица и намаляване на броя на свободните работни места спрямо броя на безработните.

Още: Поредна авторитетна организация понижи икономическата прогноза за България

По отношение на еврозоната в настоящата оценка ОСИР залага на растеж от 1,2 на сто тази година или с 0,2 процентни пункта над юнските очаквания, след като през 2024 г. записа повишение на БВП от 0,8 на сто.. За 2026 г. Организацията сега очаква еврозоната да регистрира ръст на икономиката от 1 на сто или с 0,2 процентни пункта под допусканията направени в предходния доклад.

"Кофас": Глобалните рискове рядко са били толкова значими